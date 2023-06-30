機構：美股牛市想持續長久 聯準會政策是最大風險

投研機構 Ned Davis Research(NDR) 在最新報告中表示，聯準會的政策錯誤是可能當前美股牛市會不會縮短的最大風險。

NDR 強調，標普 500 指數從去年 10 月中旬的低點反彈了 25%，具有長期牛市的所有特徵，而不是短期周期性牛市。然而，如果聯準會的利率政策決策失誤，這種情況可能很快就會改變。

報告指出：「短期周期性牛市往往發生在長期熊市和走出衰退期間，兩者都並非當前的局勢背景。短暫的牛市也會由通膨復甦或泡沫破滅等特殊事件引起，而這個周期的催化劑，更有可能是聯準會引發的衰退。」

NDR 表示，有助於維持當前牛市反彈的事實是，自 2009 年以來，股市一直處於長期牛市，雖然可能慢慢接近結束，但要說現在說長期熊市開始，還為時過早 。

NDR 強調：「長期背景不支持短暫的周期性牛市。」

此外，自疫情以來的經濟彈性意味著，2022 年股市的熊市下跌沒有出現衰退。報告指出，這一事實支持了這樣一種觀點，即當前的股市牛市本質上是長期性的，而非周期性的。

因此，無論聯準會是降息還是繼續升息，它都會是股市的最大風險。

NDR 指出，聯準會無論在哪一方向上出現錯誤，都可能帶來災難。例如，1998 年 Long-Term Capital Management 的倒閉引發了股市的短暫熊市，並導致當時的聯準會主席格林斯潘 (Alan Greenspan) 三次降息。此後股市飆升，但帶來了泡沫。

NDR 認為，目前 FANMAG 和人工智慧股票的飆升幅度遠不及 1999 年的互聯網瘋狂，但是如果聯準會感到恐慌並降息，可能讓泡沫在達到高峰後破裂。

另一方面，如果通貨膨脹持續，聯準會主席鮑爾再次大幅升息，他可能會使經濟陷入衰退，從而結束牛市。

NDR 總結稱，最終要想讓牛市持續和持久，很多事情都必須要做得對，而這在很大程度上取決於聯準會能否找到利率的最佳平衡點，既能讓經濟持續增長，又能抑制通膨。