〈美股早盤〉特斯拉、Netflix上季財報影響 主要指數漲跌互現

市場情緒受特斯拉降價策略擔憂拖累以及 Netflix 上季財報表現黯淡影響，以科技股為主的那斯達克指數和標普 500 指數周四（20 日）開盤齊走跌。特斯拉開盤股價跌逾 4%、Netflix 挫近 8%。

截稿前，道瓊工業指數漲近 180 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數跌逾 50 點或近 0.4%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數跌逾 2%。

美國科技巨擘的股價下滑影響市場情緒，令投資人失望的業績讓大眾對納斯達克 100 指數今年上半年創紀錄的表現感到懷疑。

美股周四開盤前，納斯達克 100 指數期貨下跌 0.7%，Netflix 股價創下去年 12 月以來最大單日跌幅，此前該公司第三季營收預測低於市場預期，令投資人失望。另外，特斯拉在第二季獲利下降後股價也走跌，這表明這家電動汽車製造商的利潤率正在受到擠壓。

先前市場對人工智慧的潛力感到興奮，但現在交易員正在按下暫停按鈕，今年以來，以科技股為主的納斯達克指數上漲了 45%，超過標普 500 指數 19% 的漲幅。

另一方面，標普 500 指數罕見地連續小幅下跌，表明股市還有上漲空間。雖然科技股是催化劑，但這波漲勢正開始惠及更多公司。

其他消息方面，由於投資人權衡農產品推高通膨的可能性，美國公債價格下跌。小麥期貨價格周三延續 10 年來最大單日漲幅，此前俄羅斯警告，任何前往烏克蘭的船隻都將被視為軍用船隻。

經濟數據方面，美國上周初領失業金人數降至兩個月來最低水準，表明就業需求強勁，因新增就業放緩。

截至台北時間周四（20 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 4.91%，至每股 276.95 美元

特斯拉第二季實現了有史以來單季度最高生產、交付和營收，單季營收近 250 億美元，但毛利率僅 18.2%，為近三年來的最低水準。該公司執行長馬斯克表示，若整體經濟環境不穩定，還會繼續進行降價，另外預估第三季的產量將較第二季略有下降。特斯拉空頭、Roth Capital 合夥人歐文表示，特斯拉目前估值過高，將其目標價定為每股 85 美元。

Netflix(NFLX-US) 早盤下跌 6.36%，至每股 447.21 美元

Netflix 第二季營收 81.9 億美元，年增 2.7%；營益年增 22.3% 至 18.3 億美元；淨利潤為 14.88 億美元。截至二季末，Netflix 的全球流媒體付費用戶數為 2.38 億，年增 8%，增速顯著高於之前幾季。

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 0.37%，至每股 195.83 美元

外媒昨日報導，蘋果正在悄悄開發人工智慧工具，對標 OpenAI、Alphabet(GOOGL-US) 等公司的 AI 技術。不過報導指出，蘋果公司尚未就如何將這項技術推向公眾制定出明確的策略，惟消息還指蘋果已經創建自己的大型語言模型框架，蘋果工程師現在已於內部使用 Ajax 驅動的聊天機器人。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 22.8 萬，預期 24.2 萬，前值 23.7 萬

美國上周續領失業金人數報 175.4 萬，預期 172.9 萬，前值 172.1 萬

美國 7 月費城聯準銀行製造業指數報 - 13.5，預期 - 10.0，前值 - 13.7

美國 6 月成屋銷售年化總數預期 420 萬戶，前值 430 萬戶

華爾街分析：

Aegon 資產管理策略師 Cameron McCrimmon 警告，少數科技股的回報率「過高」，可能是經濟低迷的前兆。他在一份報告中寫道：「標普 500 指數的回報廣度已變得越來越窄，受幾檔大型科技股對人工智慧的樂觀情緒推動，這是牛市老齡化的典型跡象。」

Federated Hermes 資深投組經理 Lewis Grant 在一份報告中寫道：「我們已經看到廣度有所提高。如果這個財報季能夠證實經濟衰退並非不可避免，那麼我們預估將在整個市值範圍內尋找機會，中小型成長型股票將再次變得有吸引力。」