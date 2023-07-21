〈美股熱門股〉打擊寄生用戶效果慢 Netflix盤中挫近9%

影音串流媒體龍頭 Netflix 周四（20 日）盤中股價暴跌近 9%，此前該公司公布的上季財報顯示營收成長乏力，引發投資人對其打擊寄生用戶提振收入顯效期可能更加漫長的擔憂。

截稿前，Netflix(NFLX-US) 周四盤中股價下跌 8.9%，每股暫報 435.10 美元。該公司股價今年已漲逾 60%，如果持續下跌，其市值將蒸發近 200 億美元，可能是今年以來最糟糕的一天。

目前該公司的目標價中值為每股 445 美元，較上次收盤價低約 7%。Netflix 未來 12 個月的預期本益比為 36.16 倍，遠高於迪士尼的 18.12 倍和 15.47 倍的同行平均水準。

Netflix 在第二季增加近 600 萬用戶，幾乎是華爾街分析師預期的三倍，這要歸功於其對寄生用戶的打擊，以及推出便宜的廣告版訂閱方案。

然而，上季營收成長和本季財測不及預期，讓該公司執行長表示，聯合執行長彼得斯（Greg Peters）警告，這些努力需要「幾個季度」才能看到回報。

Hargreaves Lansdown 分析師 Sophie Lund-Yates 表示：「Netflix 需要從不同的管道盡可能多地榨汁。市場還不知道備受歡迎的廣告訂閱方案是否能成為新的搖錢樹。」

Netflix 一直在與競爭對手迪士尼 (DIS-US) 旗下 Disney + 和亞馬遜 (AMZN-US) 的 Prime Video 競爭，該產業在美國已顯示飽和跡象。Netflix 的許多新註冊用戶都來自收費較低的國家。

儘管如此，分析師對 Netflix 的股票普遍持樂觀態度，至少有 25 位分析師上調目標價，因為他們相信，由於新的獲利舉措，Netflix 的收入成長將在今年下半年加速。

分析師們還表示，好萊塢正在進行的罷工可能要到明年才會影響 Netflix 的內容計畫，這可能會讓該公司比同行更有優勢，因為其擁有穩定的節目陣容。



此外，Netflix 還擁有龐大的國際業務，使其能夠進入美國以外的廣泛市場。顯示和保護它免受打擊。《體能之巔：百人大挑戰》（Physical 100）、《黑暗榮耀》（The Glory）和《今際之國的闖關者》（Alice in Borderland）等非英文作品也越來越受歡迎。

PP Foresight 分析師 Paolo Pescatore 表示：「其他所有串流媒體公司現在都漲價，而 Netflix 現在的廣告訂閱方案極具競爭力，正在替未來的營收成長打基礎。」

Pescatore 補充說，Netflix 還將受惠在核心市場取消不含廣告的最便宜訂閱方案舉措，這應該有助於支撐每用戶平均收入的下降。

其他方面，由於罷工 Netflix 昨將其今年的自由現金流預測從此前預估的約 35 億美元上調至至少 50 億美元。