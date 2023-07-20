分析師：迪士尼仍面臨重重挑戰 維持「遜於大盤」的評級

美國娛樂巨頭迪士尼 (DIS-US) 近期股價表現令投資人憂心，Gimme Credit 分析師 Dave Novosel 警告表示，該公司如今面臨的多種挑戰，恐怕很難在短期內獲得解決。

Novosel 對迪士尼股票維持「遜於大盤」(underperform) 的評級，主因是該公司仍面臨不少的挑戰。此外，儘管迪士尼執行長艾格 (Bob Iger) 表達了對公司變革的想法，但這些想法不一定容易執行。

艾格最近提出可能會出售電視資產，因為該業務已經逐漸過時，但 Novosel 指出，要完成出售不會那麼簡單。「儘管出售電視資產對迪士尼來說具有戰略意義，但問題是誰會購買它。我們沒有看到任何可能的出價者。即使可以找到買家，價格是否會具有吸引力也很難說。」Novosel 說道。

另外，Novosel 也表示，迪士尼如今也在努力讓串流媒體事業在 2024 財年末實現轉虧為盈，但面前是一條艱難的道路。迪士尼將原創內容作為用戶增長的主要動力，因此去年在原創內容上花費了約 300 億美元。但是若削減這筆支出，就有可能損害訂閱戶成長。

為了擴大 Disney+ 規模並吸引更多訂戶加入去年推出的平價廣告版套餐，該公司上季宣布將在 Disney+ 中加入 Hulu 內容。艾格將 Disney+ 和 Hulu 內容整合在單一應用程式上，也是看好合併平台可提升廣告潛力。

迪士尼今年已裁員 7000 人，裁員範圍廣泛，其中包括備受矚目的 ESPN 人才和娛樂高層，接著財務長 McCarthy 上個月宣布離職，但執行長艾格 (Bob Iger) 上周獲董事會延長聘用契約至 2026 年。