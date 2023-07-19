Meta免費開放商用模型「Llama 2」 挑戰AI軟體市場大咖

臉書母公司 Meta Platforms 周二（18 日）表示，將發布其開源人工智慧（AI）模型「Llama」的商業版本「Llama 2」，替新創企業與其他企業提供一個強大的免費 AI 模型選擇，以取代 OpenAI 和 Alphabet 旗下 Google 出售的昂貴專有模型。

該模型的新版本名為「Llama 2」，將由微軟 (MSFT-US) 透過其 Azure 雲端服務發布並在 Windows 作業系統上運行，還說微軟是該 AI 模型版本的「首選合作夥伴」。這一合作關係使 Meta 與微軟的關係更加緊密。

Meta 表示，透過向其他公司免費開放 AI 模型的方式，讓更多開發人員使用、壓力測試，進而從中修正改善該模型。至於微軟是否會對透過其雲服務和 Windows 訪問 Llama 2 收費，Meta 不予置評。

有外媒指出，讓像 Llama 這樣複雜的模型廣泛地供企業免費使用，可能會顛覆 OpenAI 等公司在新興 AI 軟體市場上建立起來的早期主導地位。

軟體開發平台 Replit 的執行 Amjad Masad 表示：「商業 Llama 可能會改變這種局面，目前企業有 80% 以上的專案都在使用 OpenAI 的模型。」另外他還說，開源模式的任何漸進式改善都在蠶食閉源模式的市占，因為可以用更低的成本運行且依賴性更小。

在 Meta 宣布這上述消息之前，微軟最大的雲端計算競爭對手——Alphabet(GOOGL-US)旗下的 Google 和亞馬遜 (AMZN-US) 都計劃為企業客戶提供一系列可供選擇的 AI 模型，而到目前為止，微軟一直專注於在 Azure 中使用 OpenAI 的技術。

截稿前，Meta(META-US) 盤中股價上漲 0.59%，每股暫報 312.37 美元。