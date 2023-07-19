〈美股盤後〉輝達微軟再寫輝煌 標普那指續創15個月新高

美國大型銀行財報佳績頻傳，市場吃下定心丸，科技股買盤強勁，美國主指週二 (18 日) 全數收紅。

道瓊週二收紅超 360 點，連續七個交易日走升，那指和標普小漲超過 0.7%，續寫 15 個月新高，費半小漲逾 0.1%。站在人工智慧 (AI) 風口上，輝達和微軟收盤均改寫歷史新高。隨著財報成為市場焦點，特斯拉和 Netflix 股價競相走高。

政經消息，美國財政部長葉倫週二表示，美國勞動力市場降溫，有助於減緩美國通膨，但這只是諸多因素之一，住房成本和汽車價格壓力也在下降，預計會繼續助推價格壓力走低，她也暗示暗示企業利潤率可能下降。

俄烏戰情不斷，克里米亞大橋週一傳遭烏國的水面無人艇攻擊，俄方隨後宣布停止參與讓烏國穀物得以出口的「黑海穀物協議」，並襲擊烏克蘭港口。聯合國稱俄國中止《黑海穀物協議》可能導致全球數億人口面臨飢餓。

週二 (18 日) 四大指數表現：

和週一市況類似，標普 11 大板塊資訊科技 (+1.26%) 和銀行股 (+1.03%) 領漲，房地產和公用事業等防禦板塊受挫。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互見漲跌。亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.55%；Meta (META-US) 漲 0.46%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.13%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.71%；微軟 (MSFT-US) 上漲 3.98%。

道瓊成分股多收紅。聯合健康 (UNH-US) 上漲 3.29%；高盛 (GS-US) 上漲 3.08%；Verizon Communications (VZ-US) 上漲 2.57%；Honeywell (HON-US) 下跌 1.4%；Visa (V-US) 下跌 1.32%。

費半成分股互有消漲。應用材料 (AMAT-US) 跌 0.68%；AMD (AMD-US) 跌 0.33%；美光 (MU-US) 跌 0.34%；德儀 (TXN-US) 上漲 0.15%；高通 (QCOM-US) 跌 0.44%；輝達 (NVDA-US) 上漲 2.22%。

台股 ADR 全倒一片。台積電 ADR (TSM-US) 跌 1.57%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.85%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.26%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.97%。

企業新聞

微軟 (MSFT-US) 勁揚 3.98% 至每股 359.49 美元，締造歷史新高紀錄。微軟於年度合作夥伴大會上公布生成式 AI 系統 Office 365 Copilot 的定價，此產品是微軟和 OpenAI 合作成果，企業用戶的月訂閱費用為 30 美元，比普通版的每月 22 美元的定價高出約 36%。

輝達 (NVDA-US) 走高 2.22% 至每股 474.94 美元，改寫歷史新高。花旗分析師預期輝達在市場中佔據主導地位，有望持續在競爭中遙遙領先，將其目標價從 420 美元驟升至 520 美元。樂觀的情況下甚至可達 600 美元。此外，輝達接近達成一項入股 Lambda Labs 公司的交易。

臉書母公司 Meta (META-US) 收紅 0.46% 至每股 312.05 美元。Meta 將發布其開源 AI 模型「Llama」的商業版本「Llama 2」，為新創與其他企業提供一個強大免費的 AI 模型選擇，取代 OpenAI 和 Alphabet 旗下 Google 出售的昂貴專有模型。

蘋果 (AAPL-US) 收黑 0.13% 至每股 193.73 美元。天風國際證券分析師郭明錤調查指出，蘋果正積極布建 3D 列印技術，預計今年下半年新款 Apple Watch Ultra 的部分鈦金屬機構件將採用 3D 列印技術。

AI 資安防禦公司 Darktrace ADR (DRKTY-US) 走升 2.50% 至每股 4.10 美元。避險基金 Quintessential Capital Management 早前指控 Darktrace 參與潛在的欺詐行為，人為誇大其銷售額，成為賣空者狙擊的目標， Darktrace 週二指出，會計師事務所安永完成對該企業合約和內部財務流程的審查，發現部分合約存在少量錯誤和不一致之處，但沒有任何內容對財報產生重大影響。

銀行股領軍 美股四大指數週二續揚 (圖：REUTERS/TPG)

美國銀行 (BAC-US) 強升 4.42% 至每股 30.70 美元。美國銀行第二季營收、獲利均優於華爾街分析師預期，與其他同行一樣因聯準會持續升息而獲得更多利息收入。

摩根士丹利 (MS-US) 暴漲 6.45% 至每股 91.94 美元，創 2020 年 11 月 9 日以來最佳單日漲幅。摩根士丹利第二季淨利為 21.8 億美元，不如去年同期的 25 億美元，但每股純益達 1.24 美元，優於分析師預估的 1.15 美元。

嘉信理財 (SCHW-US) 飆高 12.57% 至每股 66.01 美元，為標普成分股中表現最好的股票，此前嘉信理財公布最新財報季度利潤降幅低於預期。

經濟數據

美國 6 月零售銷售月率報 0.2%，預期 0.5%，前值 0.5%

美國 6 月核心零售銷售月率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 6 月零售銷售年率報 1.49%，前值 1.6%

美國 6 月工業生產月率報 - 0.5%，預期 0%，前值 - 0.5%

美國 7 月 NAHB 房產市場指數預期 56，前值 55

華爾街分析

FOREX.COM 分析師 Fawad Razaqzada 表示，週二的經濟數據顯示美國零售銷售和工業生產疲軟，進一步強化「聯準會已接近升息週期尾聲」的市場預期，促使美債殖利率下降，推動風險資產走高。

Ingalls & Snyder 高級投資組合策略師 Tim Ghriskey 表示：「週二所有銀行公布的財報獲利優於預期，除 PNC 金融服務集團之外的所有銀行也都超過營收預期。銀行股帶來驚喜外，投資人等待更多企業財報即將出爐。」

一些投資人仍然懷疑軟著陸的可能性與美股前景。SoFi 機構分析師 Liz Young 表示：「我不認為我們處於最佳位置，如果我們處於最佳位置，就不會有那些負面的領先指標，以及其他一些相關指標。」

摩根大通首席全球市場策略師 Marko Kolanovic 卻認為，美國 6 月消費者物價指數 CPI 略微提升聯準會現「軟著陸」的可能性，即在不引發經濟衰退的情況下遏制通膨。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主