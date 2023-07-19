〈財報〉美銀Q2業績亮眼 淨利成長近2成

美國銀行周二（18 日）美股盤前公布 2023 會計年度第二季財報，營收、獲利均優於華爾街分析師預期，與其他同行一樣受惠美國聯準會（Fed）持續升息而獲得更多利息收入。

美銀第二季（截至 6/30）營收年增 11% 至 253.3 億美元，略高於華爾街分析師預估的 250.5 億美元，其中淨利息收入（NII）成長 14% 至 142 億美元、淨利年增 19% 達 74 億美元，經調整後每股獲利 0.88 美元，高於預期的 0.84 美元。

美銀執行長 Brian Moynihan 聲明表示：「我們繼續看到美國經濟健康發展，成長速度放緩，就業市場充滿活力。我們各項業務的客戶增長和客戶活動持續增加，擴大利率上升帶來的有利影響。」

儘管分析師預估美銀將成為利率上升的最大受惠者之一，美銀的淨息收入成長也的確強勢，但與其他銀行相比表現並不算出色。美銀競爭對手摩根大通上周公布的淨利息收入大幅成長，第二季淨利飆升 67%。反觀美銀，由於貸款和存款成長有所放緩，美銀淨息收入成長也同步減緩。

其他業務方面，美銀上季投資銀行業務營收成長 7%，達到 12 億美元。這與同行形成鮮明對比，花旗銀行上季財報顯示，投行部門因持續數月的交易荒而萎靡不振。此外，強勁的美國消費者支出也讓美銀消金業務在上季寫下 15% 的營收成長，達到 105 億美元。

不過，美銀當前正面臨商業房地產貸款業務的壓力，尤其是商辦大樓貸款組合，融資成本上升和遠端辦公的流行，讓美國商辦大樓業主損失慘重。

在這種不利的背景下，美銀上季信貸損失準備金增加 6.02 億美元，達到 11 億美元。存款方面，美銀第二季末存款餘額為 1.9 兆美元，較上季減少 180 億美元，降幅為 1%，未見顯著外流。

美銀 (BAC-US) 財報發共後，盤前股價漲約 1%；開盤後強勢走高，截至盤中上漲 4.57%，每股暫報 30.74 美元。今年以來，美銀股價已累計下跌約 11%，而 KBW 銀行指數下跌了約 20%。

本月，美國消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau）宣布對美銀處以罰款，原因是濫用客戶資源，包括虛假帳戶和虛假收費。

