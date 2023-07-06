鉅亨美股雷達：美將公布小非農就業數據 Meta文字版IG「Threads」正式推出

美股重要看點：

美今日將公布有小非農之稱的 ADP 就業等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.969%。美股期貨週四 (6 日) 下跌，道瓊期貨下跌 0.48%，標普 500 期貨跌 0.49%，那斯達克 100 期貨跌 0.48%。

投資人關注關鍵數據，這些數據可以為經濟狀況、尤其是勞動市場提供最新見解。周四將公布 ADP 就業報告、JOLT 職位空缺數和每周首次申請失業救濟金人數。這些數據可以為 Fed 下一步的利率政策舉措提供訊息，尤其是升息。鮑爾上周表示，不排除連續會議升息的可能性。

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 表示，目前為止看到的數據支持了聯準會 (Fed) 的假設，即政策方面還有很多工作要做，並重申將仰賴經濟數據來決定下一步行動。

在連續 10 次升息後，Fed 上月決議維持利率不變，以便爭取更多時間，評估利率上升和銀行業壓力對經濟的影響。點陣圖顯示，多數官員預估今年還需要再升息 2 碼。

美國上周五 (30 日) 公布，Fed 關注的通膨指標個人消費支出物價指數 (PCE)，5 月年增率為 3.8%，明顯低於前一月的 4.3%，創兩年多來新低；不含食品和能源價格的核心 PCE 年增 4.6%，略低於預期和前值的 4.7%。

威廉斯稱核心通膨仍處在高檔，但他對央行迄今在打擊通膨上取得的進展感到滿意，包含官員們密切關注的非住房服務價格。

包括原油、鐵礦砂在內的原物料跌跌不休，標普 GSCI 大宗商品指數過去 12 個月以來重挫 22%，凸顯全球經濟衰退風險縈繞。

截至 6 月 30 日的 12 個月內，該指數的工業金屬類下跌 3.8%，能源類暴跌 23%。不過小麥、粗糖等農產品上漲約 11%，可能和聖嬰現象影響收成展望有關。

然而分析師指出，反映整體大宗商品行情的指數下跌，可能代表全球經濟正在降溫、甚至衰退，尤其中國在疫情後的復甦正在失去動能。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 6 月 Challenger 企業裁員人數 (萬人)，前值 8.01

美國 6 月 ADP 就業人數變動 (萬人)，預估 18，前值 27.8

美國上週初領失業救濟金人數 (萬人)，前值 23.9

美國 5 月 ISM 非製造業指數，預估 50.5，前值 50.3

美國 5 月 Jolts 職位空缺 (萬)，前值 1010.3



重要個股動態：

Meta(META-US) 周三 (5 日) 正式為 Instagram 推出文字版對話式 app「Threads」，對馬斯克經營的推特 (Twitter) 而言，是有史以來最大的威脅。

Threads 已可在 100 多國的蘋果 App Store 和 Google Play 下載，其介面類似推特，發文字數最多 500 個字，用戶可對其他人的訊息按讚、評論、轉發，或分享連結、照片和最長 5 分鐘的影響，且可從 Instagram(IG) 匯入現有追隨者名單和帳戶名稱。

META 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

通用汽車 (GM-US) 第二季交付報告多空交錯，雖然汽車和卡車銷量增加，但電動車銷量卻減少了。

通用汽車周三 (5 日) 宣布，第二季美國汽車交付量年增約 19% 至 691978 輛，且較前季總交付量 603208 輛上升，其中電動車交付量年增 110% 至 15354 輛。

GM 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

捷藍航空 (JetBlue Airways) (JBLU-US) 周三 (5 日) 表示，因聯邦法官阻止其與美國航空 (AAL-US) 在美國東北部結成東北聯盟的協議 (NEA)，因此公司將終止該合作關係，專注於收購廉航 Spirit Airlines。

捷藍航空聲明表示：「儘管我們仍堅信 NEA 協議會帶來有利於競爭的好處，但經過深思熟慮，我們做出此艱難決定，不對法院關於 NEA 的裁決提出上訴。」