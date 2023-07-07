批Threads是山寨版 推特喊告Meta

推特 (Twitter) 代表律師 Alex Spiro 致信 Meta 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) ，威脅要就 Meta 的新平台 Threads 提出告訴，主張該平台「系統性地非法盜用」推特的商業機密。



Meta (META-US) 周三 (6 日) 推出的新平台 Threads， 被稱為「推特殺手」，迄今註冊人數已超過 3000 萬，加入的名流人士眾多。

外媒報導，Spiro 在信中指責 Meta 聘僱推特前員工，並故意指派這些員工打造山寨版推特，而這些員工「曾經且持續可訪問推特商業機密與其他高度機密資訊」。

Spiro 在信中寫道：「推特意欲嚴格執行其智慧財產權，並要求 Meta 立即採取措施，停止使用任何推特商業秘密或其他高度機密。」

然而，Spiro 沒有具體指出推特員工使用商業秘密來開發該 app 的實例。

Spiro 表示，推特明確禁止 Meta 抓取推特關注者數據。但 Spiro 並未提供 Meta 進行該活動的證據。

馬斯克先前在推文中表示，推特用戶數據遭「數百個以上的組織積極抓取，影響了用戶體驗」，因此實施臨時緊急措施，要求使用者必須註冊並登入平台帳戶，才能查看貼文。

推特新任執行長雅克里諾 (Linda Yaccarino) 周四在推特意有所指的表示，「公司經常被抄襲模仿」，此語明顯指的是 Threads。

根據路透報導，消息人士周四證實該信內容。Spiro 沒有回應路透的置評請求。

Meta 發言人 Andy Stone 在 Threads 平台上發文駁斥：「Threads 工程團隊中沒有人是推特前員工，根本不是這麼一回事。」

推特前高階員工向媒體表示，他們不知道有任何前員工在 Threads 工作，也不知道有任何高階員工入職 Meta。

與此同時，推特東家馬斯克 (Elon Musk) 則對相關消息回應：「競爭是好事，但作弊不是。」

Meta 旗下社交平台包括 Instagram 和臉書。

推特主張恐站不住腳

自馬斯克去年 10 月入主推特平台以來，推特一直面臨 Mastodon 和 Bluesky 等公司的競爭，而 Threads 的用戶介面則偏向微型網誌。

然而，Threads 不支援關鍵字搜尋或直接傳訊，也尚未產生營收。

史丹佛大學法學教授 Mark Lemley 等智財權法專家表示，推特若想提告 Meta 盜竊商業機密，需要提供比該信內容更多的細節，單憑雇用推特前員工 (推特主動解雇或資遣的員工)，以及 Meta 創建了類似的網站，這些事實恐不足以支撐「商業機密」的主張。

紐約大學教授 Jeanne Fromer 表示，欲主張商業機密遭竊的公司必須證明他們為保護該機密已做出合理努力，例如公司與員工簽有競業禁止條款，員工受有競業禁止之合理補償等。

推特最近面臨的挑戰是一連串混亂的決定，這些決定讓用戶和廣告商和平台漸行漸遠，其中包括馬斯克限制用戶每天可閱讀的推文量。