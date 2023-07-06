Meta推出Threads 分析師肯定它會是推特最大威脅

分析師和產業專家認為，Meta (META-US) 的 Threads 可能很快就會成為馬斯克 (Elon Musk) 旗下推特 (Twitter) 的主要威脅，因為它可以輕鬆訪問數十億 Instagram 用戶、與其競爭對手類似的界面以及這家社交媒體巨頭的廣告影響力。

Threads 被稱為「推特殺手」，在推出後 7 小時就有 1000 萬用戶註冊，從金卡戴珊 (Kim Kardashian) 到戈登拉姆齊 (Gordon Ramsay) 等名流都加入了該應用程式。

Meta Platforms 股價周四 (6 日) 開盤上漲近 1%；在 Threads 推出前一個交易日收盤上漲 3%。

查普曼大學行銷學教授邁爾 (Niklas Myhr) 表示：「無論是否經過算計，Meta 發布 Threads 的時機恰到好處，給了它一個擊敗 Twitter 的機會。」他指的是 Twitter 在限制用戶可以看到的推文數量後引發混亂。

他說，「Threads 將開始運作，因為它建立在擁有龐大用戶群的 Instagram 平台之上，如果用戶加入 Threads，廣告商將緊隨其後。」

雖然 Threads 是一款獨立的應用程式，但用戶可以使用其 Instagram 帳

號登錄，這使得 Instagram 每月超過 20 億的活躍用戶可以輕鬆加入該應用程式。

相較之下，根據馬斯克收購該社交媒體平台之前發表的聲明，截至 2022 年 5 月，Twitter 的每月活躍用戶為 2.29 億。

另一款類似 Twitter 的應用程式 Mastodon，根據其官網資料，每月擁有 170 萬活躍用戶。而 Twitter 聯合創始人多爾西 (Jack Dorsey) 支持的 Bluesky 擁有約 26.5 萬用戶。

有些分析師表示，Threads 讓人想起 Meta 在 Instagram 的 Stories 和 Reels 中分別成功整合 Snapchat 和 TikTok 等平台關鍵功能的情況。

至少有 4 家券商調升了 Meta 的目標價。該公司股價今年來已經上漲一倍多。

Interactive Investor 投資主管史卡勒 (Victoria Scholar) 表示：「毫無疑問，前進的道路總會遇到坎坷，但如果 Meta 成功的話，Threads 可以為 Meta 的股價提供支撐，正如其大量的註冊帳號所呈現的那樣。」

Threads 在 100 多個國家及地區提供下載，是英國和美國 Apple App Store 中排名第一的免費應用程式，遠高於 Twitter。

不過，《彭博》報導，該應用程式目前還無法在歐盟推出，因為 Meta 正在研究如何監管新平台與其 Instagram 應用程式之間的數據共享。

Threads 也是 Twitter 上的熱門話題之一，許多用戶在競爭對手的應用程式和表情包上分享了自己個人資料的聯結，其中包括 Meta CEO 查克伯格 (Mark Zuckerberg)，他周三 (6 日) 自 2012 年以來首次在 Twitter 上發文。

Threads 的發布顯然是一項服務的首次嘗試，因為它缺乏 Twitter 的花哨功能。

Threads 沒有主題標籤和關鍵字搜索功能，這意味著用戶無法像 Twitter 那樣關注即時事件。它也還不具備直接消息傳遞功能，也缺乏某些用戶依賴的桌機版本。

不過，總體而言，分析師們對 Twitter 的強大競爭對手表示歡迎。自從去年馬斯克以 440 億美元收購 Twitter 以來，Twitter 一直因馬斯克興之所來的突然決定而受到震動。

查克伯格在 Threads 上說，「應該有一個超過 10 億人使用的公共對話應用程式。Twitter 有機會做到這一點，但目前還沒有做到。希望我們能做到。」