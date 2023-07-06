推特重大威脅？Meta文字版IG「Threads」正式推出

Meta文字版IG「Threads」正式上線 (圖取自Meta)
Meta文字版IG「Threads」正式上線 (圖取自Meta)

Meta(META-US) 周三 (5 日) 正式為 Instagram 推出文字版對話式 app「Threads」，對馬斯克經營的推特 (Twitter) 而言，是有史以來最大的威脅。

Threads 已可在 100 多國的蘋果 App Store 和 Google Play 下載，其介面類似推特，發文字數最多 500 個字，用戶可對其他人的訊息按讚、評論、轉發，或分享連結、照片和最長 5 分鐘的影響，且可從 Instagram(IG) 匯入現有追隨者名單和帳戶名稱。

Meta 有機會透過 Threads，吸引自馬斯克入主後從推特出走的用戶。Threads 副總裁 Connor Hayes 說，許多網紅早就希望 IG 推出文字版 app，「創作者希望有替代選項，而且不必重新創建帳號和從零累積追隨者。」儘管他話中並未直接提及推特。

IG 和 Facebook 都有複製新創競爭對手服務的「成功」經驗，舉例來說，「Reels」就是 TikTok 的類似版本，「Stories」閱後即焚功能取經自 Snapchat。

Meta 也持續以間接方式吸引推特用戶眼球，例如向新聞出版業、政治人物等知名人士招手，但推出 Threads 是 Meta 首次直接對推特發起挑戰。

Meta 此時發動攻勢，時機相對有利，因為自馬斯克去年 10 月買下推特以來，公司歷經裁員數千人、放寬內容管制政策，導致用戶和廣告商面臨一連串技術挑戰。財務面上，推特也遭遇逆風，馬斯克 3 月曾透露廣告營收重挫 50%，他最近剛聘來廣告界才女雅克里諾 (Linda Yaccarino)，盼能改善與廣告主的關係。

馬斯克日前宣布「暫時」限制推特用戶每日看文上限，以打擊資料抓取問題並改善用戶體驗，但導致 Google 搜尋上的曝光量一天下降 32%。直到周三 Threads 推出當日，推特仍未解除該限制。

推特之前的對手，例如 Bluesky 和 Mastodon，雖然吸引不少出走用戶，但至今尚未建立起可與推特比美的影響力。大部分新的替代服務，也還在完善內部管理不當言論的機制。

相比之下，Threads 靠著 IG 既有基礎，已經擁有成熟的內部管理，例如可將騷擾帳戶靜音和封鎖，而在 IG 獲得認證的公眾人物帳戶，到了 Threads 可保留藍勾勾。

Threads 副總裁 Hayes 說，該服務另一個賣點是和 Mastodon 等去中心化 app 一樣，都採用 ActivityPub 社群網路協定，這代表在 Threads 上累積追隨者的用戶，未來將能與 IG 以外更廣泛的社群互動。

這是 Meta 首款可與競品互容的 app，不過，Hayes 並未說明更新至此功能的時間表。

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