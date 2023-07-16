本週操盤筆記：美股財報季開跑、特斯拉等大廠財報、中國經濟數據與利率公布

美股進入第二季財報旺季，美國銀行股將在周二首先公布財報，特斯拉、Netflix、IBM 將接力登場，另外，中國將在本週公布第二季 GDP、6 月失業率等經濟數據，並將宣布 7 月 LPR 利率。以下是本週重要大事：

美股財報季開跑 銀行股、特斯拉、艾司摩爾等大廠財報出爐

美股財報季在銀行股帶領下本週正式開跑，台灣時間 18 日晚間美銀、摩根士丹利、嘉信等銀行股首先公布財報並釋出展望，航太製造大廠洛克希德馬丁也同日公布財報；高盛則將在 19 日公布財報，另外，半導體設備大廠艾司摩爾也在同日公布財報，市場關注荷蘭政府禁令對營運影響。

另外，特斯拉將於 20 日清晨公布財報，預計將釋出更多電動車市況，以及充電樁統一規格的展望；串流巨頭 Netflix 也在同日公布財報，以及 IBM、美鋁、聯合航空，20 日晚間則有嬌生、亞培、美國航空等。

中國經濟數據出爐 7 月利率公布

中國本周將公布第二季 GDP 表現，市場預期第二季 GDP 將季增 0.5%、年增 7.3%，另外還將公布 6 月工業產值變化、6 月失業率，中國國務院也將舉行記者會，說明目前經濟運行情況。

中國人民銀行也將在 20 日宣布 7 月一年期、五年期貸款市長報價利率 (LPR)，市場預期將維持前月水準，一年期 LPR 將落在 3.55%、五年期 LPR 則為 4.3%。