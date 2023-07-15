伊爾艾朗：美國經濟將軟著陸 

安聯集團 (Allianz) 首席經濟學家伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 表示，美國經濟足以避免衰退，軟著陸的說法正在蓄積動能，除非聯準會 (Fed) 過度緊縮，衰退就有可能發生。

他說：「軟著陸的說法正在蓄積動能，我們這周看到的每一件事——消費者物價指數 (CPI)、生產者物價指數 (PPI)、銀行業 (財報)，都與此有關。」

隨著經濟數據持續表現強勁、尤其是勞動力市場，關於經濟衰退的呼聲開始減弱。美國 6 月 CPI 年增 3%，為逾兩年來最小增幅，6 月 PPI 更僅增 0.1%。

伊爾艾朗不認為經濟衰退即將來臨，「我屢次反駁這個可能性，我認為，經濟衰退不會自動發生」，但如果 Fed 過度緊縮，就會引發經濟衰退，而這是有可能發生的。

他說，「我們可能因為政策錯誤而步入經濟衰退。美國經濟本身很強健，」央行官員再升息一次就停止。

他表示，如果 Fed 執意快速實現 2% 通膨目標，需求萎縮的風險可能超過健康水準，並破壞某些事物。

其他華爾街知名人士也提出類似觀點，貝萊德 (BlackRock) 全球固定收益投資長 Rick Reider 本周表示，邁向 2% 通膨之路可能造成數百萬名工人的痛苦，這種權衡取捨本身沒有意義。

Reider 說：「利率應該要調整多少，才能讓失業率達到降低工資的水準？這並不值得。為什麼需要從 2.7% 降到 2%，卻讓數百萬人失業？」