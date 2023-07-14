Fed理事對通膨數據無動於衷 呼籲今年再升息2次

接連兩日的關鍵報告顯示美國通膨持續降溫，正當外界猜測 7 月可能是聯準會最後一次升息之際，美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 週四 (13 日) 表態，支持美國央行年底前再升息 2 次。

繼 5 月份小幅上漲 0.1% 後，美國 6 月份消費者物價指數 (CPI) 年增 3%，增幅創 2021 年 3 月新低，且略低於分析家預期。美國 6 月生產者物價指數 (PPI) 年增 0.1%，低於市場預期；剔除波動較大的食品和能源後，5 月核心 PPI 年升 2.4%，同樣低於市場預期，並創 2021 年 1 月以來新低。

華勒週四表示，他並沒有受到 6 月份消費者物價指數 (CPI) 數據影響。

華勒稱：「我認為在今年剩餘的四次會議上，目標區間將再上調 2 次 1 碼，這對於保持通膨向聯準會 2% 的通膨目標邁進是必要的。」

華勒表示：「雖然 6 月份 CPI 數據降溫是個好消息，但單一數據無法代表通膨趨勢，該數據令人寬慰，但我必須用心思考。」

華勒指出，他現在更有信心認為，3 月份矽谷銀行倒閉的溢出效應不會帶來經濟造成重大問題。

華勒認為：「沒有理由不在本月晚些時候的會議上進行這 2 次升息的第一次。」

芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，交易員預測聯準會 7 月份升息 1 碼可能性超過 92%，但 9 月暫停升息的機率超過 80%。

華勒強調，9 月是否升息將取決於數據，若通膨沒有繼續顯示進展，並且沒有跡象表明經濟活動顯著放緩，那麼再度升息 1 碼應宜早不宜遲。

華勒稱，9 月份是一次即時的會議 (live meeting)，聯準會可能會升息。

一些經濟學家曾認為聯準會正採取每隔一次會議來升息的步伐，但華勒表示，他不贊成這種機械性的舉措，因為經濟數據才是決定因素。

由於一些聯準會官員希望央行在 7 月份維持利率穩定，甚至可能持續到年底，因為他們認為經濟將受到過去升息滯後效應的打擊。

對此，華勒指出：「我相信去年緊縮政策的大部分影響已深植經濟當中，現在暫停升息可能會像是人們站台上等待一輛早已離開月台的火車。」