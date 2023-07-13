當Fed開始降息 美股多頭就要小心了

美股周三 (12 日) 飆升，小型股領漲，6 月通膨數據疲軟，導致投資人降低了對未來升息的預期。

Fed 在 2 周後的 7 月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議上升息，仍然幾乎是可以確定的事。但投資人現在認為 7 月會是 Fed 這個升息周期基準利率的最高點，因為市場參與者在幾天前還認為 9 月升息的可能性不大。

對這種市場走勢最簡單的解讀是：Fed 的寬鬆政策對股市有利。相信這只會是另一個火上澆油的燃料，助長今年夏天美股的牛市走勢。

如果可以確定這是 Fed 升息的結束，那麼歷史是站在多頭一邊。至少會有一段時間。

巴克萊的數據顯示，在 Fed 最近 7 個升息周期最後一次升息後的一年裡，標普 500 指數平均上漲 10%。回報率與該指數的歷史平均年漲幅一致。

然而，當降息開始時，股市多頭就開始面臨挑戰。

平均而言，基準指數在 Fed 首次降息後的一年內一直持平。1981 年、2001 年和 2007 年，在 Fed 首次調降利率後，該指數下跌接近 20% 或更多）。

當然，通常不是降息本身對股市造成損害，而是 Fed 降息的原因造成了痛苦。在正常情況下，經濟疲軟或衰退以及勞動市場疲軟，才會促使 Fed 採取行動。

在過去 10 年左右的時間裡，投資人已經充分認識到，較低的利率對風險資產有利。按照這個邏輯，Fed 降息對股市有利。

但由於 Fed 主席鮑爾預測 2024 年將降息 4 次，2025 年將再降息 4 次，股市多頭應該謹慎行事，並探求原因。