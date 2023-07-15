小摩CEO：美國經濟不錯 但一系列風險恐帶來變數

摩根大通 (小摩) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 週五 (14 日) 表示，美國目前經濟狀況相當不錯，但情況可能會發生變化，因為消費者耗盡儲蓄的擔憂、高通膨、量化緊縮、財政赤字和戰爭等一系列顯著風險可能會造成嚴重損害。

摩根大通公布最新財報亮眼，受惠美國聯準會（Fed）連番升息和收購第一共和銀行的推動，營收年增逾 3 成遠超市場預期、上季淨利年增更狂飆近 7 成。

戴蒙在法說會上讚揚美國經濟的韌性、消費者資產負債表和支出的穩健狀況以及就業的持續增長。

然而，戴蒙也列舉了美國經濟一系列顯著風險。他表示：「消費者正在慢慢耗盡其現金，核心通膨一直居高不下，這提高『利率走高並持續較長時間』的風險，加上前所未見的量化緊縮規模，以及財政赤字巨大等。」

小摩 CEO：俄烏戰爭可能使全球能源供應受到干擾，以及各國政府減少貨幣供應將帶來的未知後果 (圖：REUTERS/TPG)

他補充說：「俄烏戰爭仍在繼續，除了給烏克蘭人民帶來巨大的人道主義危機外，還對地緣政治和全球經濟產生巨大的潛在影響。」

他提到，俄烏戰爭可能使全球能源供應受到干擾，以及各國政府減少貨幣供應將帶來的未知後果，但若所提的任一危險影響美國經濟，目前還不清楚是否會導致經濟「軟著陸、輕度衰退或硬著陸。」

戴蒙一年多前首次對全球經濟前景發出警報。他在去年夏天的財報電話會議上講述了一系列國際不利因素，並在四月份警告說，銀行業的動盪可能會加劇任何影響。