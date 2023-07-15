〈美股盤後〉Fed戰勝通膨或為時過早 標普收黑但周線漲近2.5%

華爾街大型銀行以穩健獲利拉開財報季的序幕，摩根大通 (小摩)、富國財報均超預期，不過強勁的經濟數據，強化聯準會戰勝通膨可能還為時過早，美股主指週五 (14 日) 盤中陷入盤整，收盤幾乎全黑，債市表現低迷。

道瓊週五收高超過 110 點，連續第五個交易日上漲，本週漲幅為 2.29%，創 3 月份以來的最佳單週表現。那指下跌近 0.2%，週線收紅 3.31%，標普收黑 0.1%，本週累計漲幅達 2.42%。

數據方面，美國密西根大學週五公布初步調查顯示，美國 7 月消費者信心指數初值升至 72.6，遠高市場預期的 65.5，創下 2021 年 9 月以來新高。然而，備受矚目的長、短期通膨預期卻意外上升。

1 年通膨預期初值從先前的 3.3% 小幅升至 3.4%，略高於市場預期的 3.3%。與此同時，5 年通膨預期為 3.1%，雖符合預期，但較前至 3.0% 有所增加。

政經消息，聯準會將於 7 月 25 日和 7 月 26 日召開會議，有聯準會傳聲筒之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 週五指出，聯準會月底升息 1 碼已成定局，聯準會官員們於 9 月或秋季決定再次升息的情況。

鷹派官員們本週警聲不斷，聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 週四表態，支持美國央行年底前再升息 2 次，因為這對於保持通膨向聯準會 2% 的通膨目標邁進是必要的。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 週三表示，即便 6 月消費者物價指數 (CPI) 增幅放緩，美國的 CPI 還是增長太快，聯準會應該避免過早撤除緊縮政策。

但今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 「鴿派」票委、芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 週五受訪稱，近期消費者物價指數報告顯示通膨降溫是有希望的，儘管通膨率仍高於決策者的 2% 目標。

財報季開跑，美國一些大型銀行因利率上升而推動獲利成長，並指出投資銀行業務出現初步復甦跡象，但這些投行也警告經濟正在放緩，商業房地產的損失將增加。

週五 (14 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊多收黑，能源、金融和通訊服務領跌。 醫療保健、必需消費品和非必需消費品等三大板塊揚升。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王多收紅。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.28%；Meta (META-US) 下跌 1.45%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.08%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.71%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.75%。

道瓊成分股漲多跌少。雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.5%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 2.38%；思科 (CSCO-US) 下跌 2.23%；聯合健康 (UNH-US) 暴漲 7.24%；Merck (MRK-US) 漲 0.96%。

費半成分股普遍收黑。應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.06%；AMD (AMD-US) 上漲 0.02%；美光 (MU-US) 跌 0.70%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.24%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.45%；輝達 (NVDA-US) 下跌 1.10%。

台股 ADR 僅台積電獨弱。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.41%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.39%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.26%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.97%。

企業新聞

富國銀行 (WFC-US) 收黑 0.34% 至每股 43.56 美元。富國銀行盤前公布 2023 會計年度第二季財報，與其他同行一樣受惠美國聯準會升息推動，上季淨利飆升近 6 成，同時也上調今年全年淨利息收入 (NII) 預期。

摩根大通 (JPM-US) 週五開盤後噴高，緊接著股價大跳水，收盤小漲 0.60% 至每股 149.77 美元。受惠聯準會連番升息和收購第一共和銀行的推動，摩根大通 2023 會計年度第二季淨利、營收雙雙超預期、每股純益年增狂飆近 7 成，淨利息收入 (NII) 連續第三次創下歷史新高。

花旗集團 (C-US) 大跌 4.05% 至每股 45.75 美元。花旗集團第二季獲利和營收超出分析師預期，但由於市場和投資銀行業務的下滑，花旗的營收較上年同期下降 1%。

聯合健康集團 (UnitedHealth Group)(UNH-US) 暴漲 7.24% 至每股 480.17 美元。聯合健康第二季營收和獲利均超出預期，主因是成本低於估計值，該公司還上調了全年財測下限，帶動醫療保健股走升。

輝達 (NVDA-US) 週五自歷史高位回落，收盤下滑 1.10% 至每股 454.69 美元。信託投資公司 Truist 分析師 William Stein 將輝達目標價從 470 美元上調至 545 美元，原因是資料中心需求的普遍改善，特別是對輝達的產品需求提升，輝達平均銷售價格的上漲，以及產品在營收中的可變性，預測未來幾季輝達資料中心終端市場的增長潛力將更加迅速。

微軟 (MSFT-US) 上漲 0.75% 至每股 345.24 美元。瑞銀認為微軟人工智慧 (AI) 機會和近期股價表現不佳使其估值具吸引力，投資人不容忽視，將微軟股票評級升至「買入」。

Nikola(NKLA-US) 揚升 1.35% 至每股 2.25 美元。 Nikola 宣布 BayoTech 將在未來五年內購買至多 50 輛 Nikola 8 級燃料電池電動汽車，首批 12 輛卡車將在 2023 年和 2024 年交車。

經濟數據

美國 6 月進口物價指數月率報 - 0.2%，預期 - 0.1%，前值 - 0.4%

美國 6 月進口物價指數年率報 - 6.1%，預期 - 3.6%，前值 - 5.9%

美國 6 月出口物價指數月率報 - 0.9%，預期 - 0.2%，前值 - 1.9%

美國 6 月出口物價指數年率報 - 12.0%，預期 - 11.1%，前值 - 10.1%

美國 7 月密大消費者信心指數初值預期 65.5，前值 64.4

華爾街分析

GYL Financial Synergies 的高級投資組合經理 Jean Rosenbaum 表示：「人們應該感到經濟基礎相當穩固，反觀聯準會升息的速度，這結果令人驚訝。」

不過，美銀、高盛等多家投行觀點和市場迥異，他們認為，美國通膨仍然居高不下，下半年市場可能還需要面對一個鷹派的聯準會。

美銀策略師 Michael Hartnett 指出，下半年可能會迎來更高的通膨數據和相應的緊縮政策，預計股市會在 8 月底 9 月初大幅下跌。高盛分析師 Christian Mueller-Glissmann 也表示，總體環境不確定性依然很強，建議現金為王為投資主旋律。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主