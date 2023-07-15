美國7月密大消費者信心指數初值升至72.6 近兩年新高

美國密西根大學周五（14 日）公布初步調查顯示，在通膨緩解和就業市場強勁的推動下，美國消費者信心指數升至近兩年高點，然而備受矚目的長、短期通膨預期卻意外上升。

美國 7 月密大消費者信心指數初值升至 72.6，創近兩年新高。(圖：ZeroHedge)

具體來看，密大 7 月消費者信心指數初值升至 72.6，遠高市場預期的 65.5 和前值 64.4，創下 2021 年 9 月以來新高。儘管該數值仍遠低新冠疫情前水準，但在就業穩定成長和薪資攀升的背景下已逐步回溫，與此同時通膨也正在放緩。

密大消費者信心指數調查主任 Joanne Hsu 表示，信心指數勁揚的主因是通膨持續放緩和就業市場穩定。

值得注意的是，1 年通膨預期初值從先前的 3.3% 小幅升至 3.4%，略高於市場預期的 3.3%。與此同時，5 年通膨預期為 3.1%，雖符合預期，但較前至 3.0% 有所增加，在過去 24 個月中該數值有 23 個月保持在 2.9%-3.1% 窄幅區間內。

長、短期通膨預期均小幅攀升。(圖：ZeroHedge)

報告還顯示，消費者耐久財的購買狀況以及對財務狀況的預期也達到兩年新高，而對現況的信心則是升至去年 4 月以來新高。

具體來看，現況指數從 69 升至 77.5 的近兩年新高，高於預期的 70.4；預期指數則升至 69.4，遠超預期和前值得 61.8、61.5。

此外，高房價對低收入家庭來說是最大挑戰。Joanne Hsu 說，除了低收入的消費者，其他所有群體的信心皆上揚。