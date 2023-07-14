橋水警告：美國經濟的通膨戰鬥遠未結束 押注降息太過樂觀

全球最大避險基金橋水 (Bridgewater Associate 共同投資長 Bob Prince 警告表示，美國經濟與通膨的鬥爭遠未結束，現在就預測美聯準會 (Fed) 將在明年快速降息還為時尚早。

Prince 的言論可說是給全球股、債市的漲勢潑了一盆冷水。近日發布的數據顯示美國通膨率已降至 2 年多低點，引發了一波漲勢。但 Prince 表示，市場認為 Fed 將很快放寬貨幣政策的假設是錯誤的。Fed 不會如市場預期的降息。

期貨市場的定價表明，如今投資人預計央行將在接下來的 12 個月內扭轉政策方向，到 2024 年 11 月將借貸成本削減至 3.8% 左右。

Prince 表示，通膨已經下降，但仍然過高，而且可能會趨於平穩，可能會陷入這個通膨水準。目前最大的風險是，當薪資仍然強勁，能源價格就會反彈，可能進而推動通膨反彈。

Prince 說道，目前不是持有債券或股票資產的一個好環境，現金才是目前有吸引力的選擇。他也指出，橋水基金已經為緊縮週期做好了準備，意味著對風險較高的資產採取謹慎態度。

Prince 預期，Fed 將不得不在更長時間內維持較高利率，因為對抗通膨的戰鬥在一定程度上受到強勁勞動力市場阻礙。

美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 近日也表態，支持美國央行年底前再升息 2 次。「我認為在今年剩餘的四次會議上，目標區間將再上調 2 次 1 碼，這對於保持通膨向聯準會 2% 的通膨目標邁進是必要的。」