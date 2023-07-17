AI熱潮助漲美股 海外基金這些搶占前茅

輝達創辦人黃仁勳、AI 女王蘇姿丰等科技大咖相繼來台，掀起 AI 熱浪，推升台股 AI 概念股股價噴發。環顧全球股市，AI 科技旋風更是今年來助攻股市的關鍵主流，以美股三大指數來看，費城半導體指數在科技股大漲助攻下，2023 上半年漲幅高達 45%，遠遠領先道瓊指數及 S&P 500。

在 AI 趨勢發酵下，全球大型投資機構明顯做多美國大型科技股，6 月份最擁擠的交易比例也從 5 月份約 30%，大幅增加至 55%。而下半年 AI 股是否續航股市熱度？受到市場矚目。

瀚亞投信認為，AI 不只是一波短期的投資旋風，儘管美國科技股經過一波高漲後來到相對不便宜的位置，但預料 AI 結構性成長趨勢可期，美國科技股表現自然相當有戲，尤其是大型科技股最為受惠，建議投資人鎖定美國科技股為主的基金提早布局。

搭上 AI 科技股漲勢 優選這檔

觀察上半年國內超過兩百檔海外股票型基金的績效表現，共有 10 檔上半年漲幅均超過三成，清一色竟都是科技股票基金，更僅有一檔 :

瀚亞美國高科技基金漲幅達 48.8%，居所有境內海外股票基金之首。

投資專家分析，以今年以來報酬率表現最佳的瀚亞美國高科技基金掌握「美國、科技股」兩大特性，加上重點持股於半導體族群，自然最能受惠到美國科技股大反彈行情。

若以基金投組來看，持有高達約五成的半導體相關產業股票，從 5 月份前十大持股來看，包括輝達、AMD、Marvell、ASML 等關鍵半導體族群，今年股價大漲自然貢獻至基金繳出亮眼報酬。看好在 AI 大趨勢下，該檔基金更能直接受惠於半導體及 AI 伺服器供應鏈長遠漲勢。其他亦有 APPLE、Microsoft 等硬軟體科技股大廠，另持有特斯拉等電動車族群，不漏掉任何科技趨勢成長機會。

AI 科技股大行情 預期還沒走完

全球經理人紛紛看好美國大型科技股未來表現！據美銀美林 6 月份全球經理人調查報告指出，受惠於 AI 的應用廣泛，有望帶動大型科技股在未來兩年開啟牛市行情，40% 的經理人認為 AI 科技相關公司在將有更高的獲利表現，14% 的經理人則認為將會同時帶動獲利表現及工作機會。

展望科技股上半年反彈原因，瀚亞美國高科技基金經理人林元平受訪認為，美國企業第一季獲利雖然下滑，但優於市場過度悲觀的預期，其中優於預期的公司大多集中在資訊科技行業，因生成式 AI 導入軟體行業仍處早期階段，不僅能帶動高速運算半導體的強勁需求，市場甚至預估有機會讓全球軟體業每年新增 1,500 億美元以上的營收，受惠於大型科技公司基本面前景獲得改善，超大型科技股今年來的表現也隨之飆漲。

勿空手科技股 定期定額買進

展望後市，林元平表示，繼網際網路、智慧型手機科技浪潮後，AI 科技將接棒引領市場主旋律，而科技廠商在 AI 伺服器與其供應鏈，在發展中扮演極為重要的角色，美國科技股表現相當有戲。隨市場對於景氣衰退的疑慮逐漸減輕，情緒也在 AI 議題帶動下高漲，信心也跟著回籠，建議投資人應以中長期投資思維進行資金配置，逢回皆可布局美國高科技基金，以掌握新的科技商機。

至於目前是否還能入手？林元平認為，因 AI 仍位於發展階段，且具有長期題材，不建議空手科技股，既有持有者可將部分配置進行調節動作，並再定期定額買入；而空手者可等拉回整理時進場買入，或直接採取定期定額方式入手，降低單一時點風險。