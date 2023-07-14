〈美股盤後〉美股續揚！美6月PPI增幅創近3年新低 Alphabet暴漲近5%

美國 6 月生產者物價指數 (PPI) 顯示通膨持續退燒，美股週四 (13 日) 再度收紅，油價續升，美元暴跌。

由於投資人押注聯準會升息週期即將結束，百事可樂和達美航空帶來財報利多，Alphabet 引領科技股高歌猛進，台積電 ADR 走高逾 1.6%，輝達改寫歷史新高。

那指勁揚近 1.6%，標普攀高超 0.8%，創 2022 年 4 月以來新高，道瓊週四收紅近 50 點，費半強漲 2.03%。

數據方面，美國 6 月 PPI 年增 0.1%，低於市場預期的 0.4% 與修正後前值 0.9%；剔除波動較大的食品和能源後，5 月核心 PPI 年升 2.4%，低於市場預期的 2.6%，創 2021 年 1 月以來新低，修正後前值為 2.6%。

投行 Stifel 表示，6 月份 PPI 增幅低於預期，這表明早期的緊縮政策舉措已經發酵、通膨持續冷卻，通膨有望早日回歸聯準會預期目標。

政經消息，聯準會 (Fed) 將於 7 月 25 日和 7 月 26 日召開會議，有聯準會傳聲筒之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 週三 (12 日) 撰文指出，美國 6 月消費者價格指數 (CPI) 增幅創 26 個月新低，這提高聯準會在本月預期升息後停止升息的機率，即 7 月可能是今年最後一次升息。

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 週四指出，聯準會現在要宣布戰勝通膨仍為時過早，儘管決策者認為已經採取足夠的措施讓通膨降回目標水準。她表示自己仍採取觀望態度。

正值聯準會緊縮週期將步入尾聲之際，歐洲央行 (ECB) 鷹聲未減，其最新會議紀錄顯示，決策者普遍認為目前還沒有足夠證據確認核心通膨已出現轉折點，未來還有很多工作要做。

此外，值得關注的是，聯準會人事出現異動，聯準會「鷹王」、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (Jim Bullard) 宣布將於 8 月 14 日辭職，之後前往普渡大學 (Purdue University) 的丹尼斯商學院 (Mitchell E. Daniels, Jr. School of Business) 任職，擔任該學院院長。

國際能源署 (IEA) 週四表示，今年石油需求將創下歷史新高，但經濟逆風和升息意味著石油需求增幅將略低於預期。

地緣政治方面，美中持續交流對話，美國國務卿布林肯週四參加東南亞國協會 (ASEAN) 外長會議，並與中國最高外交代表王毅會面，布林肯持續向中方強調，必須維持台海的和平與穩定。

德國蕭茲政府週四公布首份「中國戰略」，有意調整其出口管制商品清單，以反映新出現的安全風險，但對降低對中國經濟依賴的政策尚未有明確建樹。

週四 (13 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊僅醫療保健和能源板塊收黑，通訊服務、資訊科技和非必需消費品領漲。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王盡數上揚。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.68%；Meta (META-US) 上漲 1.32%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.41%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 4.72%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.27%。

道瓊成分股漲多跌少。思科 (CSCO-US) 上漲 1.56%；Salesforce (CRM-US) 上漲 1.36%；3M (MMM-US) 上漲 1.27%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 1.91%；旅行家 (TRV-US) 下跌 1.69%。

費半成分股普遍。應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.71%；AMD (AMD-US) 上漲 1.17%；美光 (MU-US) 漲 1.16%；德儀 (TXN-US) 上漲 0.41%；高通 (QCOM-US) 上漲 3.74%；輝達 (NVDA-US) 上漲 4.73%。

台股 ADR 全數收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.61%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.53%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.39%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.54%。

企業新聞

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 勁揚 4.72% 至每股 124.54 美元。Google 週四宣布旗下的 AI 聊天機器人 Bard 在約 50 個國家中推出，其中包括所有 27 個歐盟國家和巴西。

Meta (META-US) 收紅 1.32% 至每股 313.41 美元。臉書母公司 Meta Platforms 準備發布其人工智慧模型的商業版本，使新創企業和企業能夠在該技術基礎上構建定制軟體。

輝達 (NVDA-US) 猛升 4.73% 至每股 459.77 美元，再寫歷史新高。輝達買不成晶片設計巨頭 Arm，但可望在安謀今年赴美首次公開募股 (IPO) 參上一腳。分析指出，最重要的也許是 NVIDIA Grace Hopper 超級晶片，該晶片可運行複雜的人工智慧和高效運算工作負載，Arm 需要仰賴輝達的人工智能專業知識來實現其增長雄心。

經濟數據

美國上週初領失業金人數 23.7 萬，預期 25 萬，前值 24.9 萬

美國上週續領失業金人數報 172.9 萬，預期 172.3 萬，前值 171.8 萬

美國 6 月 PPI 年增 0.1%，預期 0.4%，修正後前值 0.9%

美國 6 月 PPI 月增 0.1%，預期 0.2%，修正後前值 - 0.4%

美國 6 月核心 PPI 年增 2.4%，預期 2.6%，修正後前值 2.6%

美國 6 月 PPI 核心月增 0.1%，預期 0.2%，修正後前值 0.1%

華爾街分析

接連兩日的通膨數據引爆聯準會「鴿派炸彈」，Fundstrat 分析師 Tom Lee 表示：「週三的 CPI 數據、未來對寬鬆政策的預期、以及最近的股市表現，描繪了一個更像軟著陸的場景，而在 2023 年初，許多人都認為美國經濟無法實現軟著陸。」

Lee 提到：「聯準會必須開始接受通膨壓力確實下降的事實，在更長時間維持高利率的預期可能將有所淡化，市場也開始據此調整定價。這並不保證一定會發生，但我們相信情況確實如此。」

高盛集團合夥人 John Flood 稱：「由於標普 500 指數已完全收復聯準會啟動升息週期以來的全部跌幅，甚至比 2022 年 3 月開始升息之時還高出了 3%，標普年底前會再創歷史新高嗎？我認為答案是會的。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主