在關鍵通膨數據發布前 美債殖利率全面走低

美國國債殖利率周三 (12 日) 下跌，因投資人等待可能影響 Fed 利率政策走向的通膨數據以及 Fed 官員的言論。

美東時間清晨 6:05，10 年期國債殖利率下跌 3.8 個基點報 3.944%。2 年期國債殖利率下跌 3.2 個基點至 4.864%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人期待周三發布的 6 月消費者物價指數 (CPI) 報告，希望這些數據能夠提供線索，證明 Fed 的升息行動是否生效，是否正在為經濟降溫並使通膨率重回 2% 的目標區間。

《道瓊》調查的經濟學家預計 CPI 環比上漲 0.3%，同比上漲 3.1%。不包括傳統上波動較大的食品和能源價格的核心 CPI 預計較 5 月上漲 0.3%，同比上漲 5%。

在 CPI 公布後，周四 (13 日) 將公布最新的批發通膨數據。

Fed 官員最近幾周表示，對抗通膨的鬥爭尚未結束，因此可能需要進一步升息以緩解物價上漲的壓力。

市場普遍預計 Fed 將在本月底的下次會議上升息。政策制訂者表示，這可能不是今年最後一次升息，具體取決於數據。

投資人還將關注瑞奇蒙 Fed 行長巴爾金和明尼亞波利斯 Fed 行長卡什卡里等 Fed 官員周四的談話，以獲取有關政策前景的新暗示。