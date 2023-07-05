等待Fed上次會議紀錄 2年期美債殖利率大跌

美國國債殖利率周三 (5 日) 幾乎沒有變化，因為市場在 7 月 4 日假期後重新開盤時，投資人期待 Fed 發布最新會議紀錄。

美東時間清晨 6 點 07 分，2 年期國債殖利率下跌 5 個基點至 4.89%。指標 10 年期國債殖利率下跌 1.9 個基點至 3.839%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人等待 Fed 6 月會議紀錄的發布以及紐約 Fed 行長威廉斯的講話，希望它們能夠提供有關貨幣政策前景的新線索。

自上次 Fed 會議以來，包括主席鮑爾在內的政策制訂者多次表示，可能需要進一步升息才能降低通膨並給經濟降溫。鮑爾還暗示，宣布升息的速度可能會快於之前的預期。

此前，Fed 官員們在 6 月會議上維持利率不變，並指出這次暫停可以考慮最新數據和之前升息的影響。

根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，交易員目前預計 Fed 在 7 月會議上再次升息的可能性為 88.7%。

投資人還期待本周稍後發布的最新勞動市場數據，包括周四 (6 日) 的 JOLT 職位空缺和 ADP 就業報告，以及周五 (7 日) 的 6 月非農就業報告。這些數據點可能會為 Fed 的下一步政策舉措提供訊息，並提供有關美國經濟狀況的線索。