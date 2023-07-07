前一交易日創16年高點 等待非農就業報告 2年期美債殖利率回跌

美國國債殖利率周五 (7 日) 基本持平，投資人關注 6 月就業報告，以獲取對勞動市場的新見解以及 Fed 下一步利率變動的線索。

美東時間上午 6 點 58 分，10 年期國債殖利率上漲 2.1 個基點至 4.062%。2 年期國債殖利率下跌 0.1 個基點報 5.005%。周四 (6 日) 2 年期殖利率一度觸及 16 年高點 5.120%。

殖利率和價格呈倒數關係，1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人消化了周四的 ADP 就業報告。該報告顯示 6 月私營企業增加 49.7 萬個就業崗位，遠高於《道瓊》調查的經濟學家預期的 22 萬個就業崗位。該數據也遠高於上個月新增的 26.7 萬個就業崗位。

6 月數據公布後，美國國債收益率飆升，投資人考量這對 Fed 下一步利率決定的影響性。Fed 主席鮑爾上周表示，強勁的勞動市場是 Fed 採取限制性政策的關鍵驅動力。

Fed 在年底前還有 4 次政策會議可能會改變利率，下次會議將於 7 月底時舉行。市場普遍預計屆時將宣布升息，但其餘會議目前還不太明朗。

政策制訂者表示，可能需要多次升息以緩解通膨並給經濟降溫。

周五的 6 月就業報告可能會提供有關勞動市場狀況以及貨幣政策前景的進一步線索。《道瓊》調查的經濟學家預計就業人數將增加 24 萬人，低於 5 月的 33.9 萬人。