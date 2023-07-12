【直播講座】AI狂潮，台股的下一步？Q3復甦產業大解密！

2022 年底 ChatGPT 問世後，生成式 AI 無疑在全球掀起一波浪潮！攤開整個 AI 產業來看，從上游的晶片、關鍵零組件，如散熱、載板、PCB、連接器… 等等，到中游的伺服器品牌、組裝廠，一直到下游的軟體開發商。只要稍微與 AI 沾邊的公司，股價就容易受惠題材而上漲。

以數據來看，根據彭博資訊 (bloomberg Intelligence) 分析師 Mandeep Singh 曾表示：「AI 產業可能在 10 年內以 42% 的成長速度擴張。」而 AI 的運用層面確實也非常廣泛，從醫療、教育、金融，甚至製造業、零售業，都能看見 AI 的身影。具有前景、有題材，AI 相關概念股何有不上漲之道理？

台北股市當然也不例外！從 2023 年 5 月輝達 (NVIDIA) 財報公布以來，AI 相關概念股連袂上漲，帶動指數不斷上攻！

那接下來呢？2023 下半年，AI 族群是否仍然一枝獨秀？相關供應鏈又有換誰上場主演？

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