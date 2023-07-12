印度科技部長：鴻海Vedanta合作破局 與內部因素有關

印度科技部長表示，鴻海 (2317-TW) 和 Vedanta 的合資案是因為內部問題而結束，但未具體說明問題為何，他也表示，兩家公司仍會繼續推動各自在印度的半導體擴張計畫。

鴻海本周宣布退出與印度 Vedanta 集團價值約 200 億美元的合資企業，但仍看好印度政府推動本土晶片製造的願景，正在尋覓新的合作夥伴。

印度電子和資訊科技部長 Ashwini Vaishnaw 於當地時間周三 (12 日) 稍早表示，這不會影響印度的半導體發展計畫，兩家公司仍將各自尋求在印度的半導體投資，而且有更多海外公司正在認真評估在印度的晶片生產項目，但他沒有詳細說明鴻海和 Vedanta 的內部問題為何。

鴻海和 Vedanta 合資案生變，令外界質疑是否代表兩家公司遭遇難以克服的挑戰，或是印度的半導體願景存在困難，但這類說法遭到印度官員強烈反駁，有專家和知情人士指出，缺乏經驗是最有可能的原因。

鴻海方面日前解釋，與 Vedanta 分道揚鑣的原因是項目進展不夠快，且兩者之間存在難以克服的差距，以及和這項計畫無關的外部問題，但未具體說明為何，Vedanta 也沒有回答結束合作關係的相關問題。

鴻海早在 2006 年就開始投資印度，在泰米爾納德邦 (Tamil Nadu) 和安德拉邦 (Andhra Pradesh) 等城市興建工廠。繼去年 6 月之後，鴻海董事長劉揚偉今年 3 月再度印度總理莫迪會面，討論於當地擴張事宜。

在宣布退出與 Vedanta 的合資案後，鴻海表示，正準備向印度政府的半導體獎勵計畫遞交新的申請，同時和印度各地官員溝通，致力於在該國的投資。