〈商品報價〉大型船結束連續跌勢 BDI指數持穩

海岬型與巴拿馬型船結束連續的跌勢，抵銷了小型船的收益損失，波羅的海綜合指數 (BDI) 周四 (6 日) 維持平盤，小跌 1 點報 993 點，跌幅 0.1%。

海岬型運費指數 (BCI) 反彈 4 點，或 0.27% 至 1479 點；平均日租金增加 31 美元報 12,265 美元。

船舶經紀商 Fearnleys 周報稱「從積極面來看，南大西洋的活動仍相當活躍，與巴拿馬型船相比，海岬型船市場現在變得越來越有競爭力。」

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 走升 2 點，或 0.21% 至 971 點，結束連 12 天下跌；平均日租金增加 13 美元報 8736 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 下跌 10 點，報 737 點。

另一方面，中國鋼鐵限產因發需求擔憂，削減了市場對刺激政策的期待，鐵礦砂價格持續區間震盪，天津港鐵礦石進口價走升 0.27% 至 111.85 美元，連續月紐約鐵礦石小跌 0.09% 至 109.61 美元。

Mysteel 表示，中國四川省部分鋼廠已收到限電通知，這也加劇了鐵礦砂需求前景的擔憂。由於四川面臨高溫挑戰，平均降水量偏少，電力供應嚴峻，又將舉辦成都大運會，預計今夏電力供應缺口約 750 萬千瓦。