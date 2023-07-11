〈商品報價〉中國需求前景堪憂 鐵礦砂下挫近4%

大型船舶運價走升，帶動波羅的海綜合指數 (BDI) 周一 (10 日) 上漲 15 點，或 1.49% 至 1024 點。此外，中國 PPI 跌幅擴大，加重市場對通縮與需求前景的疑慮，鐵礦砂現貨價下挫 3.7%。

海岬型運費指數 (BCI) 上揚 33 點，或 2.17% 至 1555 點；平均日租金增加 269 美元至 12894 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 上漲 12 點，或 1.2% 至 996 點，創一周新高；平均日租金增加 114 美元報 8966 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 平盤維持在 724 點。

鐵礦砂部分，天津港鐵礦石進口價下挫 3.7% 至 105.4 美元，連續月紐約鐵礦石下跌 2.07% 至 105.31 美元，主因是中國刺激計畫缺乏最新消息，而疲弱的需求數據拖累市場情緒走低。

中國 6 月生產者物價指數 (PPI) 進一步下跌 5.4%，加劇市場對中國通縮的疑慮，並凸顯中國疫後經濟復甦步履蹣跚，打壓了需求。雖然有越來越多呼聲要求北京採取行動刺激經濟，但迄今推出的措施大多規模有限。

此外，澳新銀行研究部報告稱，中國唐山下令鋼廠 7 月全年減產，以應對日益惡化的空氣品質，北部的極端高溫也可能導致建築活動放緩，預計中國部分地區氣溫將超過攝氏 40 度。

摩根大通則認為，由於市場供應過剩，預計鐵礦砂價格恐下探至每公噸 90 美元。