〈商品報價〉鋼鐵與煤炭貿易低迷 BDI跌破千點、BCI重挫8%

鋼鐵與煤炭市場疲軟，打壓了海岬型與巴拿馬型船的需求，使波羅的海綜合指數 (BDI) 周三 (5 日) 跌破千點大關，下跌 50 點報 994 點，創下一個月新低，跌幅 4.8%。

投資銀行 Jefferies 報告稱，鋼鐵與煤炭貿易低迷，讓 FFA(遠期運費協議) 也有所下滑。

海岬型運費指數 (BCI) 下挫 126 點報 1475 點，跌幅達 7.8%；平均日租金減少 1045 美元報 12,234 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 續跌 19 點，或 1.9% 至 969 點，連續第 12 個交易日收黑；平均日租金減少 168 美元報 8723 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 下跌 10 點，或 13.% 至 737 點。

另一方面，中國最大鋼鐵重鎮唐山下令 7 月份減產，促使交易商評估需求前景，使鐵礦砂窄福波動，天津港鐵礦石進口價走升 0.95% 至 111.55 美元，連續月紐約鐵礦石上漲 0.94% 至 109.71 美元。

唐山限產令加劇了市場對中國今年鐵礦石需求的擔憂，因為中國疫後經濟復甦似乎在第二季度失去了動力。此外，全球鐵礦石供應增加也抑制了價格，巴西 6 月份鐵礦砂出口量達到 3441 萬噸，而去年同期為 3202 萬噸。

Mysteel 在月度展望中表示，儘管鋼鐵市場基本面可能會受到拖累，但中國政府本月可能推出新的經濟刺激政策，中國鋼鐵價格將找到上漲動力，市場普遍預期陷入困境的房地產將受額外措施支撐。