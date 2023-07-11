美6月NFIB小企業信心指數創7個月新高 漲價企業比例寫2021年來新低

美國全美獨立企業聯盟（National Federation of Independent Business, NFIB）周二（11 日）公布數據顯示，6 月小企業信心指數升至 91，創 2022 年 8 月以來最大單月增幅，主因是對經濟前景悲觀情緒大幅減弱且銷售預期改善，不過就業市場依然吃緊，通膨居高不下的擔憂仍在。

值得注意的是，NFIB 報告提到，與 3 個月前相比，6 月僅有 29% 小企業銷售價格調整，為 2021 年 3 月以來最小比例，有望成為美國經濟另一股抑制通膨的力量。

然而，該比例的下滑也可能是暫時的。約 31% 的小企業表示，計劃在未來 3 個月向客戶收取更多費用，為去年 11 月以來新高。

另外，僅有 40% 的小企業對近期經濟前景看法悲觀，為 2022 年 2 月以來最低，NFIB 的整體商業狀況展望指數攀升 10 點至負 40 點。自 2020 年 12 月以來，美國小企業對商業環境的看法就一直處在負面，然而如今數據顯示略有改善。而預估信貸環境惡化的小企業減少，這也有助提振樂觀情緒，但比例仍接近 10 年來低點。

與此同時，小企業對未來 3 個月的銷售預期也有所改善，占比低於 5 月份，整體銷售前景升至 4 個月以來新高。儘管小企業對美國經濟前景看法有所改善，上月的小企業信心指數連續第 18 個月低於 49 年平均水準 98。

就業市場方面，NFIB 的調查顯示，42% 的小企業主表示職位空缺仍難以填補，甚至比 5 月下降兩個百分點，仍高於歷史新高。其中有 15% 的企業主計劃在未來 3 個月新增就業機會，比 5 月下降 4 個百分點。大多數擔心通膨的小企業主認為，勞動力供應是最大的擔憂。

NFIB 首席經濟學家 Bill Dunkelberg 聲明表示，迄今半年過去，小企業主對未來的商業環境和銷售前景仍悲觀。通膨和勞動力短缺仍是小企業面臨的艱鉅挑戰，這些小企業仍在已通膨水準提高銷售價格，試圖轉嫁更高的庫存、勞動力和能源成本。