通用汽車推出兩款小跨界車 填補平價車款空間

通用汽車 (GM-US) 推出雪佛蘭和別克的兩款新跨界車，作為解決停產、廉價轎車留下的平價車款空間。

負擔能力日益成為投資人和消費者關注的問題。Cox Automotive 報告指出，今年新車平均價格已飆升至 48600 美元，比 2 年前上漲約 5200 美元，比 5 年前上漲 11700 美元。Cox 表示，車價上漲已將大約 10% 的傳統新車買家趕出市場。

與同城競爭對手一樣，通用汽車基本上已停產傳統轎車，轉而生產流行的大型跨界車。問題是這些小型車是業內最便宜的車款，並且尚未被尺寸和價格接近的任何車輛所取代。

雖然豐田汽車和現代汽車等非美汽車製造商繼續提供轎車，但價格穩步上漲，而且近年來由於供應鏈問題，這些車型的供應量一直很低。

Cox Automotive 執行分析師克雷布斯 (Michelle Krebs) 表示：「汽車製造商已經決定將重點放在更大、更昂貴、利潤空間更高的車型上，特別是在晶片危機期間。」「但顯然市場依舊存在對平價車款的需求。」

通用汽車全新 2024 款別克 Envista 和大改款的 2024 款雪佛蘭 Trax 跨界車起價分別為 22400 美元和 20400 美元。這使得它們與其他汽車製造商的轎車相比具有競爭力。

Trax 和 Envista 的輪廓和風格類似於轎車，但內部空間更寬敞，就像該公司目前的小型跨界車一樣。

別克和雪佛蘭高管表示，隨著產量增加以及從南韓工廠進口的跨界車，預計這些汽車將成為最暢銷的汽車之一。

雪佛蘭削減了除 Malibu 之外的所有轎車，預計 Trax 將成為其第三暢銷車型；只落後 Silverado 全尺寸皮卡和 Equinox 小型跨界車，但領先於去年銷量超過 10.5 萬輛的雪佛蘭 Tahoe。