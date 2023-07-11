花旗分析師：輝達將占AI晶片市場至少9成份額

花旗分析師表示，當前人工智慧晶片市場的競爭，就像十年前的伺服器領域的英特爾 (INTC-US) 和 AMD(AMD-US)，還未擺脫一家獨大的局面。

花旗研究分析師 Christopher Danely 在周一的報告中表示，Nvidia(NVDA-US)(輝達) 將占據人工智慧晶片市場「至少 90%」的市場份額，AMD 只能屈居第二。

Danely 指出，上一代 AI 晶片 (分別是 MI250 和 A100) 中，AMD 的硬體速度大約是 Nvidia 的 80%，而 Nvidia 的 H100 與 AMD 的 MI300 相比，也具有類似的優勢。

這篇報告主要針對 AMD，Danely 在報告中維持對 AMD 的中性評級，並給予 120 美元的目標價。

今年 Nvidia 預計在人工智慧模型上大有斬獲，股價迄今飆升了 186%。AMD 的股價緊隨其後，大漲 72%。

Nvidia 和 AMD 今年都推出了新的 AI 晶片，Nvidia 於 3 月份推出，AMD 於本月早些時候推出。

這位花旗分析師表示：「我們預計 Nvidia 未來將在 AI 圖形領域占據至少 90% 的份額，因為這種情況讓人想起十年前英特爾與 AMD 的較量，當時英特爾擁有更好的性能和生態系統，並且占有超過 90% 的份額。」