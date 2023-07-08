沒人出價 BBBY取消嬰兒用品店Buy Buy Baby拍賣 但仍未到末路

《CNBC》報導，已聲請破產保護的北美家具用品連鎖零售商 Bed Bath & Beyond (BBBY) 周五 (7 日) 取消其旗下 Buy Buy Baby 連鎖店的拍賣，因為該公司尚未找到願意維持其商店營運的買家。

知情人士透露，競標者在確定該連鎖店不再值得購買後退出拍賣，因為其價值已經大幅下跌，但仍有一些買家對其資產感興趣。

雖然做法並不常見，但 BBBY 仍可在下周一接受買家對 Buy Buy Baby 的出價，因該連鎖店的命運要到周二舉行法庭聽證會才會決定。

屆時法庭聽證會將決定是否批准將 Buy Buy Baby 的智財權出售給嬰兒產品製造商 Dream On Me Industries，該公司是 Buy Buy Baby 的前供應商。如果沒有更高的出價，BBBY 將接受其 1550 萬美元購買其商標和數位資產的出價。

過去幾周 BBBY 多次推遲並拆分 Buy Buy Baby 的拍賣流程，以期找到出價較高且願意願意維持商店營運的公司。上周該公司針對 Buy Buy Baby 的智財權進行拍賣，並宣布 Dream on Me 獲勝。

BBBY 周五原定再舉行單獨拍賣，買家可以「Buy Buy Baby 作為持續經營企業」下出價競標，且如果 BBBY 收到更高的出價，就可能取代 Dream on Me 的競價。然而，由於未獲得出價，BBBY 周四晚間取消拍賣。

上個月，Overstock.com 以 2150 萬美元的出價贏得母公司 BBBY 智財權和數位資產的拍賣，並決定將同名網站更名為 Bedbathandbeyond.com。

目前尚不清楚，如果 Dream on Me 最終獲勝，對 Buy Buy Baby 將有什麼規畫，該公司並未回覆置評請求。