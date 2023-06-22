Google指控微軟 用不公平手段控制雲端市場

Google(GOOGL-US) 周三 (21 日) 正式向美國貿易委員會 (FTC) 提起控訴，指控微軟 (MSFT-US) 濫用企業軟體的優勢綁住客戶，藉此掌控雲端運算市場。

在雲端市場，亞馬遜 AWS 排名第一，微軟 Azure 排第二，Google 居於第三，但差距較大。Google 曾向歐盟主管機關控訴微軟在雲端授權方面的不公平行為。

Google 周三在回應 FTC 對雲端產業潛在違反競爭行為的意見時，特別點名微軟。Google 控訴，微軟透過 Office 軟體產品鎖定客戶，讓客戶簽下只限使用 Azure Cloud 伺服器的合約，進而控制雲端運算市場。

Google 形容，微軟的授權限制就向「複雜的網路」，讓企業難以尋找其他企業軟體廠商。

Google 指控微軟 用不公平手段控制雲端市場 (圖: Shutterstock)

Google 還說，這種控制手段帶來可觀的國家安全和資安風險，並說明，微軟包括 SolarWinds 在內產品曾遭到連續性的網路攻擊。

Google 對反壟斷爭議並不陌生。今年 1 月，美國司法部對 Google 提出兩年來第二起反壟斷官司，目標是數位廣告業務。

FTC 曾在前總統川普執政時代對 Google 提起訴訟，指控 Google 利用獨占地位和排他性協議，消除網路搜尋事業的競爭，該案預定 9 月開庭審理。

在最新回應 FTC 提問的信件中，Google 不只點名微軟，也指控甲骨文 (ORCL-US) 的行為不利消費者。

Google 說：「用過度複雜的協議把客戶鎖定在自己的生態系統裡。像微軟和甲骨文這樣的企業，不只迫使顧客接受單一的雲端模式，還限制選擇、墊高客戶成本，並干擾美國與全世界蓬勃發展的數位生態系統。」