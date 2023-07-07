〈美股盤後〉小非農再掀升息焦慮 美股主指齊收黑 道瓊挫逾366點

美國公布上月「小非農」ADP 民間就業意外強勁後，對聯準會 (Fed) 積極升息的焦慮情緒再起，美國公債殖利率飆升，美股連續兩天走低。交易員正在等待周五 (7 日) 出爐的非農就業報告，以評估 Fed 的下一步行動。

主要指數周四 (6 日) 全線收黑，道瓊指數下跌 366.38 點或逾 1%，標普 500 指數和那斯達克綜合指數均跌約 0.8%，道指和標普 500 指數單日表現均創 5 月以來最糟。

ADP 公布，美國私人企業 6 月招聘人數高達 49.7 萬人，較市場預期的 22 萬翻倍，並創去年 2 月以來最高，反映勞動力市場持續強勁。火熱的 ADP 就業數據，幾乎令市場完全消化 7 月升息 1 碼的可能性，且年底前進一步升息的機率也越來越高。

ADP 報告出爐後，美債殖利率全線上揚，另一份數據顯示美國 6 月服務業指數以四個月來最快速度擴張後，美債殖利率繼續攀高，對政策利率較敏感的 2 年期美債殖利率一度升至逾 5%，登上 16 年高點，隨後回落，10 年期美債殖利率則為 3 月來首次達到 4.08%。

與此同時，美元指數先強後弱，比特幣小幅走軟，金價下跌。

Fed 本周公布 6 月會議紀錄顯示，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員們對於 6 月暫停升息的決定存在分歧，握有投票權的委員可望在本月會議中支持升息。

達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 周四在一場活動上表達她對通膨依舊過高的擔憂，可能需要採取更嚴厲的政策，才能實現穩定價格和就業最大化的目標。洛根是今年的 FOMC 投票委員之一。

周五的非農就業和失業率數據，預計將為 Fed 的政策路徑釋出更多線索。Dow Jones 數據顯示，經濟學家預估 6 月非農新增就業將達 24 萬，較 5 月的 33.9 萬放緩。

政經消息面，美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周四抵達北京，展開為期四天的訪問行程，此行旨在強化與中國的溝通管道，以緩解美中之間的緊張關係，不過雙方官員認為，考量到兩國都將國家安全置於深化經濟關係之上，本次的訪問可能不會有太大突破。

周四 (6 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數 11 個板塊全數走低，以能源、非必需消費品領跌。(圖: Finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌不一。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.25%；Meta Platforms(META-US) 跌 0.81%；Alphabet(GOOGL-US) 跌 1.35%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.55%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.92%。

道瓊成分股僅蘋果、微軟收紅。家得寶 (HD-US) 跌 2.82%；3M(MMM-US) 跌 2.35%；美國運通 (AXP-US) 跌 2.3%；高盛 (GS-US) 跌 2.20%；雪佛龍 (CVX-US) 跌 2.19%；開拓重工 (CAT-US) 跌 1.74%；摩根大通 (JPM-US) 跌 0.99%；思科 (CSCO-US) 跌 0.78%；嬌生 (JNJ-US) 跌 0.74%；波音 (BA-US) 跌 0.32%。

費半成分股僅三檔收高。英特爾 (INTC-US) 跌 1.66%；高通 (QCOM-US) 跌 1.63%；博通 (AVGO-US) 跌 1.61%；美光 (MU-US) 跌 1.34%；應材 (AMAT-US) 跌 1.32%；輝達 (NVDA-US) 跌 0.51%；超微 (AMD-US) 跌 0.41%；思佳訊 (SWKS-US) 漲 1.3%；Qorvo(QRVO-US) 漲 0.97%；恩智浦 (NXPI-US) 漲 0.34%。

台股 ADR 盡墨。台積電 ADR(TSM-US) 跌 1.56%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 2.09%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 0.26%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 1.40%。

企業新聞

美國牛仔褲品牌 Levi Strauss(LEVI-US) 收漲 0.78%，但盤後挫跌逾 6%，因最大市場美國的批發業務收入急劇下滑且銷售疲軟，Levi’s 大幅下修全年獲利展望。

捷藍航空 (JBLU-US) 收盤挫跌 7.18%。在聯邦法院裁定必須結束與美國航空的合作關係後，雖不同意裁判結果，捷藍航空仍宣布終止與美航在美國東北部的合作關係，並專注在精神航空的收購案上。美國航空 (AAL-US) 收盤下跌 2.4%，精神航空 (SAVE-US) 上漲 1.08%。

美國銀行 (BAC-US) 收跌 2.75%。該行周三 (5 日) 盤後宣布將股利從原先的每股 22 美分調升至 24 美分，根據周三收盤價，約 9% 的增幅將使股利殖利率達到約 3.3%。

福特汽車 (F-US) 收跌 2.41%。福特公布第二季總銷量年增 9.9%、F 系列卡車銷量年增 34%，但電動車銷量較前一季下滑 2.8%。

經濟數據

美國 6 月 ADP 新增就業 49.7 萬人，預期 22 萬人，前值 26.7 萬人

美國上周初領失業金人數報 24.8 萬人，預期 24.5 萬人，前值 23.6 萬人

美國 5 月貿易逆差 690 億美元，預期 689 億美元，前值 744 億美元

美國 5 月 Jolts 職位空缺數報 980 萬，預期 1000 萬，前值 1030 萬

美國 6 月 ISM 非製造業指數報 53.9，預期 51.3，前值 50.3

華爾街分析

Horizon Investments 投資長 Scott Ladner 表示：「美國就業市場的強勁程度幾乎令人難以置信，應會進一步消除任何有關美國可能出現衰退的想法。然而，這也可能把 Fed 在今年降息的任何希望擠出市場。」

CIBC Private Wealth US 投資長 David Donabedian 說：「經濟是一列無法停止的貨運列車，Fed 必須付出更多努力，這個想法刺激了拋售，而這點肯定會反映在債券市場，那裡的反應甚至會更劇烈。」

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