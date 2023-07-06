美上周初領失業金人數升至24.8萬 近兩年新高

美國勞工部周四（6 日）公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 24.8 萬人，高於市場預期的 24.5 萬人與修正後的 23.6 萬人，接近兩年來新高；上周續領失業金人數報 172 萬人，低於市場預期的 174.5 萬人，修正後前值為 173.3 萬人。

截至 7 月 1 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 24.8 萬人，略高於市場預期的 24.5 萬人，較上周修正後的 23.6 萬人增加 1.2 萬人，4 周移動平均值報 25.325 萬人。

截至 6 月 24 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 172 萬人，較上周修正後的 173.3 萬人減少 1.3 萬人，低於市場預期的 174.5 萬人，4 周移動平均值報 174.65 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

外媒指出，6 月前 3 周初領失業金人數跳升至 20 個月高點，裁員範圍擴大至科技行業和房屋及金融等對利率敏感的行業以外。其中明尼蘇達州最近延長數萬名在暑假期間領取國家失業救濟金的資格，這也導致申請人數的上升。

不過這一成長態勢在接近 6 月底時出現逆轉，一些經濟學家將其歸因於六月節假日影響，然而其他人則認為節日的影響尚不清楚。

相對於勞動力市場的規模，初領失業金人數低於 28 萬人的水準，經濟學家認為這一水準意味著就業增長明顯放緩。

另外，與歷史標準相比，所謂的續領失業金人數仍然很低，這表明一些失業者的失業時間較短。

牛津經濟研究院首席美國經濟學家 Nancy Vanden Houten 表示，儘管初領失業金人數有所增加，但整體來看人數與勞動力市場的狀況一致。對於聯準會（Fed）來說，就業市場過於吃緊，引此在本月晚些時候招開的貨幣政策會議上，升息的可能性仍然存在。