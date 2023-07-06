ADP：美國6月私營企業新增49.7萬個職位 超過預期2倍

薪資處理公司 ADP 周四 (6 日) 發布報告指出，6 月美國勞動市場沒有出現放緩跡象，企業創造的就業機會遠超預期。

本月私營部門就業崗位激增 49.7 萬個，遠高於 5 月下修後調的 26.7 萬個就業崗位，也遠優於《道瓊》普遍預期的 22 萬個。這個增幅也創下 2022 年 7 月以來的最大單月增幅。

從產業角度來看，休閒和酒店業新增員工 23.2 萬人，其次是建築業，新增員工 97000 人；貿易、運輸和公用事業則新增員工 90000 人。

年薪成長率為 6.4%，雖然增速持續放緩，但仍預示著通膨壓力正在醞釀之中。

ADP 首席經濟學家理查森 (Nela Richardson) 表示：「消費性服務業 6 月表現強勁，推動就業創造高於預期。」「但這些產業的工資增幅繼續放緩，招聘可能在周期末段激增後已達到頂峰。」

雖然 Fed 一年多來升息的目的絕大程度是為了給就業市場降溫，但就業市場仍然為每個可用工人提供近 2 個空缺職位，但就業人數卻出現了意外的成長。

ADP 的統計數據比勞工部更受密切關注的非農就業報告提早一天公布。繼 5 月增加 33.9 萬人之後，預計 6 月將新增 24 萬人。雖然兩份報告可能存在很大差異，但 ADP 數據給非農報告帶來一些上行指引。

其他就業崗位獲得穩定成長的產業包括教育和醫療服務的 74000 人、自然資源和採礦的 69000 人，以及「其他服務」類別的 28000 人。

製造業減少了 42000 個工作崗位，資訊部門減少了 3 萬個工作崗位，金融活動減少了 16000 個工作崗位。

總體而言，服務提供商貢獻了 37.3 萬人，而商品生產商貢獻了 12.4 萬人。

員工數量少於 50 人的公司貢獻了大部分就業增幅，新增 29.9 萬個職位。擁有 500 名以上員工的企業失去 8000 個工作崗位；而中型企業貢獻了 18.3 萬個工作崗位。