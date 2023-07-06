應材與科教館合作16年 再度攜手打造半導體未來館

應材 (APPLIED MATERIALS)(AMAT-US) 今 (6) 日出席半導體未來館科教館開幕典禮，台灣應材表示，雙方自 2007 年開始合作，至今已 16 年，此次再度攜手打造「創新！合作！半導體未來館」新展區，除捐贈 6 吋晶圓設備，員工也參與展覽內容規劃，實現科普教育。

台灣應材與科教館合作的新展區今日在科教館正式揭幕，台灣應材除捐贈 P5000 單晶圓多反應室設備，也由員工參與貢獻半導體設備知識，協助館方呈現設計展覽、教育推廣內容，落實應材 「目的為先」的社會公益、科普教育參與價值。

余定陸表示，半導體無所不在，在如今 Al 與大數據的時代脈動中扮演要角，應材為全球最大的半導體及顯示器設備領導者，主要晶圓大廠都是重要夥伴，公司重視創新，捐贈單晶圓多反應室設備始祖 P5000，也鼓勵員工貢獻自身專業，志工參與展覽策劃、進行職涯分享、科普解說，挹注資源深耕科普教育。

應材更透過科學互動體驗，轉化艱深複雜的半導體知識，啟發學童對科學素養與探索的熱情，與時俱進地培養下一代產業生力軍，實現更美好的未來。

科教館館長劉火欽也指出，科教館與應材再次合作推廣半導體，這項位於科教館 6 樓展廳的新展，在科技展現中融入藝術元素，未來雙方也將持續合作、定期更換展示內容，密切與國際及在地的科技藝術與裝置藝術創作者合作，在藝術展演中傳達晶片橫跨藝文領域、無遠弗屆的影響力。

今日活動出席來賓包括應用材料公司集團副總裁暨台灣區總裁余定陸、台灣應材幕僚長陸藍珠、科教館館長劉火欽、教育部青年發展署署長陳雪玉與教育部終身教育司簡任秘書魏仕哲等。