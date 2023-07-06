盤後速報 - 台表科(6278)下週(7月13日)除息7元，預估參考價93.5元

台表科(6278-TW)下週(7月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。

以今日(7月6日)收盤價100.50元計算，預估參考價為93.5元，息值合計為7.0元，股息殖利率6.97%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月6日)收盤價做計算，僅提供參考）

台表科(6278-TW)所屬產業為光電業，主要業務為電子資訊產品電路板另體表面黏著構裝設計,加工,製造及買賣業務。前項有關進出口業務之經營。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲2.11%，台灣加權指數上漲0.71%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/13 100.50 7.0 6.97% 0.0
2022/07/14 81.7 6.0 7.34% 0.0
2021/08/17 109.5 3.3 3.01% 0.0
2020/07/16 143.0 2.8 1.96% 0.0
2019/07/11 70.0 1.3 1.86% 0.0

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