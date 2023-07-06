盤後速報 - 台表科(6278)下週(7月13日)除息7元，預估參考價93.5元

台表科(6278-TW)下週(7月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。
以今日(7月6日)收盤價100.50元計算，預估參考價為93.5元，息值合計為7.0元，股息殖利率6.97%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月6日)收盤價做計算，僅提供參考）
台表科(6278-TW)所屬產業為光電業，主要業務為電子資訊產品電路板另體表面黏著構裝設計,加工,製造及買賣業務。前項有關進出口業務之經營。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲2.11%，台灣加權指數上漲0.71%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/13
|100.50
|7.0
|6.97%
|0.0
|2022/07/14
|81.7
|6.0
|7.34%
|0.0
|2021/08/17
|109.5
|3.3
|3.01%
|0.0
|2020/07/16
|143.0
|2.8
|1.96%
|0.0
|2019/07/11
|70.0
|1.3
|1.86%
|0.0
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