嘉聯益首季稼動率偏低 單季大虧8.56億元 每股虧損1.55元

軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 在 2023 年首季因稼動率偏低，造成營收下滑、單位生產成本提高，今 (2) 日公布 2023 年第一季稅後虧損 8.61 億元，單季每股虧損 1.55 元；但嘉聯益認為，第二季起接單將一路逐季走高，營運狀況將獲得改善。

嘉聯益 2023 年首季營收 18.69 億元，毛利率爲負 27.83%，稅後虧損 8.61 億元，單季每股虧損高達 1.55 元。

同時，嘉聯益去年每股純益 0.8 元，今天董事會也決議配發 0.24 元現金。

嘉聯益首季大幅虧損主要是因稼動率偏低，造成營收下滑、單位生產成本提高、還因此要提列存貨跌價損失，同業殺價競爭且匯兌也不利，所有不利因素匯集，造成單季大虧。

另一軟板廠台郡 (6269-TW)2023 年第一季因營業規模縮小，也出現本業虧損，台郡 2023 年第一季營收 80.96 億元，毛利率 9.6%，季減 6.5 個百分點，年減 6.3 個百分點，營業利益爲負數，稅後純益 1.01 億元，季減 81.5%，年減 87.1%，每股純益爲 0.31 元。

欣興 (3037-TW) 及台表科 (6278-TW) 轉投資的同泰 (3321-TW) 2023 年第一季營收 3.18 億元，營業毛利負 9.87%，稅後虧損 1.02 億元，每股虧損 0.66 元；同泰去年同期稅後虧損 2816 萬元，每股虧損 0.18 元。