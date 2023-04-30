〈獨家〉欣興旗下同泰搶攻電動車廠電源長連接板市場

欣興 (3037-TW)、台表科 (6278-TW) 轉投資軟板廠同泰 (3321-TW) ，2023 年第一季因爲營業規模縮小、出貨產品結構不佳，造成稅後虧損 1.02 億元，每股虧損 0.66 元，同泰將採取以減、增資方式強化資本結構，同時，同泰鎖定開發車廠成長中的電源長連接板市場。

在軟板相關產業包括台虹 (8039-TW) 設立泰國廠已經動工，台郡 (6269-TW) 也表明在兩岸之外於海外設立軟板後段組裝廠，同泰母公司欣興也確立赴泰國投資設廠同時，同泰總經理曾山一指出，同泰暫時沒有到兩地區之外設廠考量，將以固守原有台灣大甲、江蘇揚州現有產能爲主。

就軟板業務發展來看，市場看好電動車的長連接板需求，包括臻鼎 - KY(4958-TW) 總經理李定轉都表明要積極，不過，曾山一指出，此一成長趨勢發展確立，但在目前的市場環境之下，中國大陸新能源車的長連接板市場，盡爲陸廠以低價搶占，同泰目前以搶攻歐、美及日本車廠的電源長連接板市場爲重要目標。

同時，曾山一也強調，對同泰未來的發展，確立以專注發展軟板事業爲主，將不會再遊移於做或不做軟硬結合板。

已遭打入全額交割股的同泰電子，由於經營呈現連續虧損，截至 2022 年 12 月底止，帳上待彌補虧損達 8.9 億元，對股本 15.61 億元的同泰而言，虧損已超過股本的二分之一，同泰決議辦理減資近 57%，以彌補虧損，預計減資後股本爲 6.72 億元，同泰將於 5 月 24 日的股東會中討論此一減資彌補虧損案。而爲改善資本結構，同泰董事會並決議辦理發行 3 萬張現增股進行市場籌資。

同泰 2023 年第一季營收 3.18 億元，營業毛利負 9.87%，稅後虧損 1.02 億元，每股虧損 0.66 元；同泰去年同期稅後虧損 2816 萬元，每股虧損 0.18 元。

同泰在 2022 年遭遇需求疲弱及資產減損不利影響之下，全年大幅虧損 2.67 億元，換算每股虧損 1.71 元，也爲同泰連續 7 年虧損，同泰遭打人全額交割股。