盤後速報 - 群益證(6005)下週(7月13日)除息0.39元，預估參考價13.81元

群益證(6005-TW)下週(7月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.39元。
以今日(7月6日)收盤價14.20元計算，預估參考價為13.81元，息值合計為0.39元，股息殖利率2.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月6日)收盤價做計算，僅提供參考）
群益證(6005-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為在集中交易市場及其營業處所受託買賣與自行買賣有價證券。辦理有價證券之融資、融券業務及自營期貨、期貨交易輔助人業務。承銷有價證券、有價證券股務事項之代理。近5日股價上漲1.4%，台灣加權指數上漲0.71%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/13
|14.20
|0.39
|2.75%
|0.0
|2022/07/14
|12.65
|1.65
|13.04%
|0.0
|2021/07/30
|17.2
|1.1
|6.4%
|0.0
|2020/08/13
|11.8
|0.8
|6.78%
|0.0
|2019/08/12
|9.35
|0.4
|4.28%
|0.0
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