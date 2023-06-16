台表科產能及營收潧溫中 Q3獲Mini LED打件放量挹注大

台表科 (6278-TW) 今 (16) 日公布去年每股 7 元股息將在 7 月 13 日除息交易，以今天的台表科收盤價 100.5 元計算，股息殖利率爲 6.96%，值得注意的是台表科在 5 月營收衝上 41.14 億元，爲 2023 年來新高，第三季在 Mini LED 打件放量及光電板挹注下，營收將再攀高。

台表科 2022 年全年營收以 684.55 億元改寫歷史新高，毛利率 12.9%，年增 0.57 個百分點，稅後純益達 40.41 億元，創新高，年增 8.85%，每股純益 13.82 元，每股配發 7 元股息也爲新高。

台表科的的服務產品應用別包括 TFT-LCD 占 45%、Mini LED 相關占 30%、其他產品占 25%。

台表科規劃在海外新增墨西哥及越南新廠，2023 年起陸續開出產能，這也是台表科繼印度之後，在海外開拓的新生產線，主要配合客戶的需求，第三季營收獲法人看好的主要原因在於美系客戶的 Mini LED 的打件數量將因新產品系列的推出而放大。

台表科生產線目前有 220 條 SMT 線，分別在台灣、中國大陸東莞、蘇州、寧波、廈門、咸陽、合肥、重慶、成都及印度，2023 年預估將建置越南河南省及墨西哥 Monterrey 廠，總產線將擴增至 230 條。

台表科 2023 年第一季營收 94.12 億元，毛利率爲 9.41%，稅後純益 2.85 億元，每股純益 0.97 元。