盤後速報 - 中光電(5371)下週(7月13日)除息4.5元，預估參考價69.9元

中光電(5371-TW)下週(7月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.5元。
以今日(7月6日)收盤價74.40元計算，預估參考價為69.9元，息值合計為4.5元，股息殖利率6.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月6日)收盤價做計算，僅提供參考）
中光電(5371-TW)所屬產業為光電業，主要業務為研發、生產製造、銷售各式液晶顯示器/電視、投射系統及其模組與。背光裝置；多媒體簡報系統設備及其軟體；液晶顯示型網路個人電腦。、液晶顯示型視窗終端機、數位傳輸式液晶監視器。近5日股價上漲1.64%，櫃買指數上漲2.57%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/13
|74.40
|4.5
|6.05%
|0.0
|2022/07/27
|56.5
|4.0
|7.08%
|0.0
|2021/07/30
|60.8
|4.0
|6.58%
|0.0
|2020/07/16
|34.75
|2.0
|5.76%
|0.0
|2019/07/17
|47.0
|3.5
|7.45%
|0.0
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