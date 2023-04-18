盤中速報 - 中光電(5371)急拉2.2%報83.8元，成交4,104張

中光電(5371-TW)近5分K漲速2.2%，18日09:23報83.8元，成交4,104張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

中光電(5371-TW)近5日股價上漲22.53%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲0.29%。櫃買指數上漲1.75%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,866 張
  • 外資買賣超：+1,323 張
  • 投信買賣超：+1,348 張
  • 自營商買賣超：+195 張
  • 融資增減：+1,207 張
  • 融券增減：+218 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+24.54%

$12,454

原投組報酬率

+16.69%

$11,669

投組標的成分

  • 40%

    飛宏

    2457

  • 20%

    力智

    6719

  • 20%

    ﻿建碁

    3046

  • 10%

    世德

    2066

  • 10%

    聯博-中國優化波動股票基金I級別美元

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞