盤中速報 - 中光電(5371)急拉2.2%報83.8元，成交4,104張

中光電(5371-TW)近5分K漲速2.2%，18日09:23報83.8元，成交4,104張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中光電(5371-TW)近5日股價上漲22.53%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲0.29%。櫃買指數上漲1.75%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,866 張
- 外資買賣超：+1,323 張
- 投信買賣超：+1,348 張
- 自營商買賣超：+195 張
- 融資增減：+1,207 張
- 融券增減：+218 張
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