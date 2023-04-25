中光電估Q2節能產品微幅成長 影像出貨可望成長1成

背光模組廠中光電 (5371-TW) 今日召開法說，總經理林惠姿表示，在筆電需求回溫下，帶動第二季節能產品微幅季增，全年也可望略增；影像產品在新機種加持下，出貨可望季增 1 成，全年也將有 1 成以上的成長。

林惠姿表示，筆電機種將逐漸恢復成長動能，電視 / 公共顯示器受到面板價格上漲可能抑制需求出貨將持平，因此預估節能產品第二季整體出貨量將較第一季微幅成長。

全年來看，林惠姿預期，節能產品整體出貨量將微幅增加，主要成長來自電視 / 公共顯示器及筆電，而顯示器則呈現衰退走勢。

中光電節能產品第一季營收 41.49 億元，季減 9.1%、年減 44%；出貨量約 699.6 萬片 / 台，季減 3.8%、年減 53%。

影像產品方面，林惠姿表示，雖然通膨與季節因素持續干擾消費性產品復甦，但在新產品逐步量產下營運可望逐月成長，預估影像產品第二季整體出貨量將成長 1 成左右。

林惠姿進一步指出，將持續推出雷射工程及商用投影機、智能微投影等新品，以及新客戶在電視 / 電玩新市場的拓展，都有助於持續擴大領先優勢，預計全年影像產品整體出貨量將逐季增加，全年可望成長 1 成以上。

中光電影像產品第一季營收約 31.31 億元、出貨量約 23.6 萬多台，分別季減 11% 及 6.4%、年減 24.7% 及 15.9%。