中光電第一季EPS 0.65元 子公司Optoma擬赴倫交所IPO

背光模組廠中光電 (5371-TW) 今 (24) 日公告第一季財報，稅後純益 2.52 億元，季減 82.6%、年減 80.2%，每股純益 0.65 元；中光電也同步公告，子公司 Optoma Holding Limited 擬首次公開發行普通股股票並申請在倫敦證券交易所上市。

中光電表示，因應在倫敦證交所 IPO，Optoma Holding 將發行新股，新股股數約占 Optoma Holding 發行後總股本約 25%-35%，而目前中光電是透過全資子公司 Coretronic Investment Limited 間接持有 Optoma Holding 96.21% 股權。

中光電指出，雖然 IPO 會降低持股比率，但上市所募集資金，可用於提升其競爭力並拓展現有市場，透過擴大商業規模、增強研發實力及可能的購併，營收及盈利可望因新業務導入而增長。

Optoma 主要產品業務包括投影機、智慧觸控顯示白板、一體式大型 LED 顯示牆、互動及協作軟體和圖像處理設備等智能顯示軟硬體平台。應用涵蓋智能家居、娛樂、遊戲、企業、教育、博物館、展演，數位零售和模擬訓練等領域。

中光電第一季營收 95.7 億元，季減 14.3%、年減 27.1%；毛利率 16.7%，季減 3 個百分點、年增 1.4 個百分點；營業利益 6406.2 萬元，季減 27.2%、年減 20.5%；營益率 0.7%，季減 2.6 個百分點、年減 1.8 個百分點。