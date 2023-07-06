美國工程院外籍院士張宏江：AI大爆炸至少持續十年

人工智慧（AI）未來會超越人類智慧嗎？如今 AI 行業在這個問題上已基本達成共識。

北京智源研究院給出了通用人工智慧（AGI）的釋義：一定是比人類強大的智慧，才真正叫 AGI。所以，自主智慧、超人智慧、強人工智慧，其實講的都是一種全面超越人類的智慧。

過去三年來，《深網》與智源研究院理事長、美國國家工程院外籍院士張宏江多次對話。他做過研發，做過管理，也做過投資，外界熟知的身份是金山集團與金山雲執行長、微軟亞洲研究院共同創始人。以下是《深網》與張宏江的對話摘要。

Q：您認為我們現在處於 AI 技術發展的哪一個階段？

A：AI 過去的十年是積累的階段，今天會看到一個大爆炸的時點。這個大爆炸實際上是在深入到每一個可能的應用場景裡面去。這也意味著 AI 的門檻在降低，或者說 AI 本身變成一個基本的技術能力。

所以我也不認為大學裡設人工智慧系是件特別好的事。它已經成為一個基本技能的話，電腦科學系的學生都要學啊。就像你今天在電腦科學系要學系統架構或者學數據庫，你不會再設一個數據庫系，或者系統架構系。

Q：大爆炸期會持續多久？

A：最少十年。

Q：李開復不支持將 AI 比喻為類人腦，認為人類對人腦的了解太少，您認同嗎？

A：我們不應該把今天的人工智慧、深度學習說成是類人腦，或者是像人腦一樣思考，確實不是。今天的 AI 不是人腦這種思維方式的一個很重要的原因，是我們對人腦的認識很少，所以我們更應該去學習人腦。

Q：未來的 AI 發展將會給人類社會帶來怎樣的根本性變化？

A：Yuval Noah Harari 寫過一本書，叫《未來簡史》，他想強調的是技術的發展會導致人類的分化，一些人會永遠落在技術後面，成為所謂的弱者，或者說閒人。

他這個說法可能有點誇張，但我覺得我們是時候來考慮這個問題了。當技術發展的速度超過人的學習能力的時候，他的工作會被機器所取代，如果不轉變就不可能再找到另外的工作。

Q：是必然會發生的嗎？

A：必然的。從工業革命到現在資訊革命，新技術滿足的精神需求越來越多。Facebook 不生產任何衣服，也不生產任何糧食，但他的公司營收比任何一家做衣服或者做糧食的公司都要多。

技術所帶來的兩極分化，可能最終會導致經濟上的兩極分化變得越來越厲害。

我們現在想想，為什麼這麼多人反對全球化。完全的全球化意味著這個世界上這一份工作只要在另外一個地方比你這個地方便宜，這份工作就會在這消失。按這個思路想，機器人時代這份工作只要有個機器人能做，這個工作就會消失。

但一方面，我們不可能停止或者拖慢技術的發展，另一方面，人們的適應和學習能力也不太可能加速。這個矛盾未來怎麼解決？這種挑戰用傳統的方式可能解決不了。資訊技術出現後，新產生的工作比他消滅的工作要多，技術發展能夠自己把這個問題解決掉。

Q：技術發展會帶來世界秩序的重建嗎？

A：當大部分變成閒人的時候，社會秩序必須得重建。這種秩序未必是國家的變化，但經濟體系是一定要變的。