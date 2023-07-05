德國總理蕭茲暗示將加大對晶片產業投資 減少對中國依賴

根據路透報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）周三（5 日）表示，德國有進一步大規模投資晶片生產的計畫。此為歐洲樂見的趨勢，因盼在具重要策略意義的產業上減少對中國依賴。

蕭茲向德國聯邦下議院表示自己知道德國企業和其他許多企業有其他計畫，此前他列舉晶片製造商英特爾 (INTC-US) 和英飛凌（Infineon）近期宣布的計畫。他也說，德國產業必須更有彈性，有些產業必須設在歐洲和德國。

蕭茲誓言德國的努力將幫助企業減少對其他地區半導體供應的依賴。幾天前，中國宣布對兩種用於高速運算電腦晶片的金屬鎵和鍺實施出口限制。

中國是全球最大的稀土金屬生產國，這一突然地宣布讓各公司爭相確保供應，並引發外界對稀土出口限制可能隨之而來的擔憂，其中德國是鎵和鍺的數一數二大進口國之一。

另外，蕭茲駁斥有關德國正逐漸失去作為晶片業投資吸引地的擔憂，他指出英特爾上月宣布計畫斥資逾 300 億歐元（330 億美元）在國內中部城市馬德堡（Magdeburg）蓋兩家晶片廠。

另外，柏林方面還在與台積電 (2330-TW) 和瑞典電動車製造商 Northvolt 商談在德國設廠事宜，同時特斯拉 (TSLA-US) 也已在該區設立其在歐洲的第一家超級工廠。

蕭茲對德國聯邦意願表示，上述都是令人印象深刻的跡象，有多家德國和國際公司選擇在德國擴大半導體生產。