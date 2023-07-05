傳奇投資者再次預警：AI熱潮無法阻擋「超級泡沫」破裂

資產管理機構 GMO 創辦人葛拉漢 (Jeremy Grantham) 常被稱為「泡沫先知」，曾精準預言 1989 年日本地產泡沫、1999 年科技網路股票泡沫和 2008 年次貸危機房市泡沫，他近期再次警告，目前資產價格存在巨大泡沫，只是 AI 熱潮干擾了崩盤出現。

至少從 2015 年起，葛拉漢就一直在警告股市出現泡沫跡象。他認為，聯準會的過度刺激政策將把市場帶入「泡沫之地」。

去年 1 月，葛拉漢指出，市場已有一個跨越股票、房地產和大宗商品的「超級泡沫」。到了 9 月，他表示，這個泡沫可能已進入最後階段，一場歷史性的崩盤似乎指日可待。

但股市沒有照此劇本演出，隨著 AI 熱潮出現，股市開始反彈，特別是科技股。那斯達克指數今年上半年收漲 32%，爲 1983 年以來的最佳表現。

葛拉漢表示，人工智慧的狂熱可能會在未來幾季，推動整個股市的發展。但他警告說，這只是會讓崩盤的時間延後，並不能阻止超級泡沫最終破裂。

葛拉漢去年警告說，標普 500 指數可能會在 2500 點以下觸底，即從目前的水準下跌 44%。如果葛拉漢的預測是正確的，GMO 公司將會盈利，它已經做空了幾支漲勢強勁的成長型股票，並增持了預計未來幾年將大放異彩的價值型股票。

GMO 資產配置共同主管 Ben Inker 表示，經濟低迷將是一個「絕佳的賺錢機會」。

GMO 還押注了陷入困境的商業地產行業，該行業受到遠距辦公模式轉變、借貸成本上升以及憂心忡忡的銀行收緊貸款的沉重打擊。例如，據報導，GMO 購買了與拉斯維加斯貝拉吉奧度假村和賭場相關的債券。

GMO 基本上遵循價值投資理論，其合夥人承認，他們對長期投資和金融理論的承諾往往與主流看法背道而馳，這讓該公司更像是華爾街的異類。在 2008 年金融危機之後的幾年裏，科技行業的主導地位，迫使許多其他價值型股票的追隨者蒙受損失。

GMO 的旗艦基金無基準配置基金 (Benchmark-Free Allocation Fund) 今年上漲 4.5%，落後於大盤。FactSet 自 2003 年 8 月 25 日以來的數據顯示，自 2003 年成立以來，該基金的年化總回報率爲 6.3%，而標普 500 指數的年化總回報率爲 9.9%。